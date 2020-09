Cyril Hanouna : Balance Ton Post revient en hedbo, TPMP rallongée

Cyril Hanouna a signé son grand retour à l’antenne de C8 le 31 août 2020. D’abord aux commandes de "Balance Ton Post" à 17H45, puis "Touche pas à mon poste" à 18H45 et enfin "À prendre ou à laisser" dès 20H10, l’animateur a finalement dû changer de programme. Pour des raisons sanitaires liées au virus Covid-19, l’horaire de "Touche à mon poste" a été échangé avec celui d’"À prendre ou à laisser" afin que les plateaux soient mieux nettoyés pour accueillir public et chroniqueurs. "Notre priorité depuis le début de la saison, c'est la sécurité de tous ceux qui travaillent en plateau après la crise du coronavirus. Depuis lundi, il n'y a que 7 minutes entre "Balance ton post" et TPMP, c'est-à-dire que pour nos équipes, il est très difficile de nettoyer correctement le plateau, les sièges, les tables. Nous sommes obligés de trouver une solution qui consiste, entre les 2 émissions, à envoyer Cyril sur un autre plateau, celui de "A prendre ou à laisser", ce qui va nous laisser 45 minutes pour tout nettoyer", a expliqué Franck Apietto, directeur général de C8, à Jean-Marc Morandini.

TPMP rallongée !

Ce mardi 8 septembre, le site de Jean-Marc Morandini nous apprend un nouveau changement dans la grille de C8. L’émission "Balance Ton Post" revient en hebdomadaire et sera diffusée tous les jeudis soirs en deuxième partie de soirée. Ce changement sera effectif à partir du 28 septembre prochain, révèle encore le site de Jean-Marc Morandini. À partir de 22h les jeudis soirs, Cyril Hanouna animera son émission de débats, suivi à 23H30 de "Balance Ton Post ça continue" présenté par Eric Naulleau. Du côté de TPMP et À prendre ou à laisser, des changements sont également à prévoir. "Le jeu "À prendre ou à laisser" sera diffusé à partir de 18h10 en direct chaque soir, suivi de "Touche pas à mon poste" ensuite à 19h10 dans une version rallongée", explique Jean-Marc Morandini sur son blog.

Par Matilde A.