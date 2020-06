Cyril Hanouna bientôt au cinéma ? Michael Youn fait une révélation

Cela fait quelques semaines maintenant que Cyril Hanouna a relancé l'émission tant appréciée des téléspectateurs, À prendre ou à laisser. Le but du jeu est simple, un candidat doit découvrir la somme présente dans la boite devant lui et ainsi espérer remporter le plus gros gain. Et à chaque émission, Cyril Hanouna invite une personnalité. La semaine dernière, les téléspectateurs ont eu l'immense joie de retrouver Claude, candidat déchu de Koh-Lanta. Ce mercredi, il recevait son ami comédien et réalisateur Michael Youn et ce dernier en a profité pour faire passer un message lourd de sens à l'animateur de Touche Pas à Mon Poste.

"Je fais toujours tourner la famille"

Michael Youn venait faire la promotion de son troisième film, Divorce Club, inspiré de sa rupture avec sa compagne Isabelle Funaro. Un film dans lequel il a décidé de faire jouer ses proches comme l'a révélé Cyril Hanouna : "Je voudrais juste dire un truc, ce sont les vrais parents de Michaël Youn et c'est sa vraie fille dans le film" dévoile-t-il. Face à cette perche, Michael Youn n'a pas pu résisté, il l'a saisi immédiatement et a fait une invitation de la plus haute importance à l'animateur. "Je fais toujours tourner la famille et d'ailleurs il y en a un qui m'échappe depuis très longtemps, et un jour il sera obligé de venir, et si ce n'est pas dans un film ça sera dans une émission de télé et il ne pourra pas me dire non". Affaire à suivre…

Par J.F.