Cyril Hanouna blessé : l'animateur donne des nouvelles rassurantes après son accident

"Les chéris, je ne voulais pas vous angoisser, mais j’ai fait une très grosse chute à vélo qui aurait pu être très très grave", a écrit le présentateur de "Touche pas à mon poste" sur son compte Twitter vendredi 24 juillet. Sur l'image qu'il a posté sur Instagram, on peut voir en effet son poignet très gonflé. De quoi inquiéter sa communauté. "Reviens-nous vite en espérant que tu n’aies pas le bras dans le plâtre pour la rentrée baba", "J’espère que ça va aller et oui bien sûr tiens-nous au courant surtout et fait attention à toi pour tes autres activités", "Tu m’as fait trop peur, donne-nous vite des news stp Baba. Je m’inquiète pour toi, je t’aime fort", pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires sur Twitter.

Attelle pendant 4 à 6 semaines

Comme promis, l'animateur a donné de ses nouvelles en fin de journée. Il a passé une radio et il s'avère qu'il s'est bien fracturé le poignet. Autant dire que la chute a dû être très rude ! Même s'il n'a pas donné de détails sur les circonstances de l'accident, on ne peut que l'imaginer. Mais dans son malheur, Cyril Hanouna a de la chance, il n'aura pas à être plâtré ni opéré. Ouf ! Il devra par contre porter une attelle pendant 4 à 6 semaines comme il le révèle sur son compte Twitter. "Bon bah les chéris, pas d'opération, mais attelle pendant 4 à 6 semaines ! Petite tanasse mais ça aurait pu être bien pire ! Je vous aime fort !". Ses vacances ne sont pas entièrement gâchées, mais pour les entraînements de boxe et de tennis par contre, c'est foutu !

A la rentrée, Cyril Hanouna reprendra du service sur C8 avec "Balance ton Post !", "TPMP" et "A prendre ou à laisser" (alias le jeu des boîtes).

Par Mélanie C.