Cyril Hanouna bouleversé par Loana : il lui adresse un message

Son témoignage a boulversé la Toile. Ce mardi 9 février 2021, Cyril Hanouna a reçu Loana dans "Touche pas à mon poste". Après sa descente aux enfers en fin d’année 2020, l’ancienne lofteuse s’est longuement confiée sur ses vieux démons qu’elle dit avoir laissé derrière elle. Après avoir redécouvert les images de ses années de gloire, la maman de Mindy a expliqué que cette lumière l’a tirée vers le fond. Entourée de profiteurs, Loana a déclaré avoir été dépouillée par un ex-compagnon dealer grâce au soutien de sa propre mère.

Sans parler de sa fille Mindy qu’elle a chargée. "Mindy est plus intéressée par mon argent que par le reste étant donné que la fois où j’ai voulu la retrouver, elle avait fait la couverture de Closer. Elle dit qu’elle ne veut pas qu’on la reconnaisse dans la rue mais c’est elle qui a fait une couverture", a-t-elle expliqué en faisant référence à l’interview qu’a accordée la jeune femme à nos confrères en 2016. Face aux chroniqueurs bien silencieux de Cyril Hanouna, Loana est également revenue sur les violences conjugales qu’elle dit avoir subies de la part de son ex Fred Cauvin qu’elle a qualifié de "pervers narcissique". "C'est quelqu'un qui vous descend et qui vous dit que vous êtes une pute, une salope, une moins que rien en continu et après il vous dit que vous avez de la chance d'être avec quelqu'un comme lui et vous le croyez", s'est-elle souvenue.

Cyril Hanouna apporte son soutien à Loana

L’ancienne starlette de télé-réalité est ensuite revenue sur ses addictions à la drague et à l’alcool et ses sept tentatives de suicide : "J'ai voulu mourir ; on regarde le soleil pour la dernière fois, on fait un câlin à son chien pour la dernière fois ; et on prend des médicaments pour en finir avec la vie. J'ai pas essayé qu'une fois, j'ai essayé sept fois, j'ai fait deux arrêts cardiaques et trois comas". Un témoignage bouleversant sur lequel est revenu Cyril Hanouna. À la suite de son emission, l’animateur de C8 s’est emparé d’Instagram pour lui apporter son soutien. "Le témoignage de Loana dans l'émission nous a tous bouleversé. C'est une femme très courageuse et elle nous l'a encore montré ce soir. Je l'aime énormément et je la soutiendrai toujours", a-t-il écrit.

