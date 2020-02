Cyril Hanouna brouillé avec Bruno Guillon, il en dévoile les raisons

Vendredi dernier, TF1 a donné le coup d'envoi d'une nouvelle émission baptisée "Stars à nu". Plusieurs personnalités ont accepté de se dénuder pour la bonne cause. Un défi lancé par Alessandra Sublet pour encourager au dépistage du cancer de la prostate ou encore des testicules. Parmi les stars qui ont accepté ce challenge, les téléspectateurs ont retrouvé Bruno Guillon, animateur des "Z'amours" sur France 2. Dans un entretien exclusif à MYTF1, il a accepté de révéler les raisons qui l'ont poussé à se lancer dans cette incroyable aventure.

"J'ai des proches qui ont été malades ou emportés par cette sal*perie alors quand on m'a proposé cette émission, je lui ai immédiatement trouvé du sens. Si notre investissement peut sauver ne serait-ce qu'une personne qui se fera dépister après la diffusion, nous aurons tout gagné. J'ai un rapport très conflictuel avec mon corps (...) j'avais cette volonté de me montrer tel que je suis vraiment", a-t-il confié.

"Avant, on était potes"

Lundi 3 février, Cyril Hanouna a fait son retour à l'antenne de C8 dans un nouveau numéro de "Touche pas à mon poste". L'occasion pour l'animateur de revenir sur le coup d'envoi de "Stars à nu" sur TF1 tout en se confiant sur ses rapports avec Bruno Guillon. "Je l'ai connu à la radio. J'avais pris sa place sur Virgin Radio et il ne l'avait pas très bien pris. Avant, on était potes, mais c'est vrai que Bruno Guillon était marrant. Je l'aime bien, mais je ne le vois plus, en fait. On n'est pas super potes, il a fait deux, trois sorties sur moi qui ne m'ont pas plus", a-t-il expliqué.

L'une de ces "sorties" remonte à 2016, lorsque Bruno Guillon avait réagi dans "Les Z'amours" à la séquence au cours de laquelle Cyril Hanouna avait renversé un plat de nouilles dans le caleçon de Matthieu Delormeau. "C'est vrai que des fois, dans TPMP, ils mettent des nouilles dans des endroits bizarres, mais là, c'est plus de la cuisine", avait-il dit. Ce à quoi le présentateur de C8 avait rétorqué dans TPMP : "Il nous cherche. Mais Guillon, il veut qu'on parle de lui le pauvre, personne ne parle de lui. Il me fait de la peine un peu".

