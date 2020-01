Cyril Hanouna brouillé avec Yann Barthès ? Il fait le point sur leur relation

Heureusement, Hugo Clément n'est plus un membre de l'équipe de "Quotidien" sur TMC. Oui, heureusement, parce que s'il avait encore fait partie de la troupe de Yann Barthès, sa venue sur le plateau de TPMP, lundi 20 janvier, aurait sûrement fait jaser (ou pas). Il faut dire que depuis de nombreuses années, Cyril Hanouna a bien du mal à cacher son agacement à l'égard de son confrère, qui occupe la même case télé que lui. "Barthès n’est pas mon ami. Et ça ne le sera jamais. On ne vient pas du même milieu. C’est lui qui avait ouvert les hostilités en se moquant deux trois fois de mon public qu’il traitait de beauf sans cerveau. Pour moi c’était intolérable (…) Manifestement, il a peur de moi. Il me prend pour un voyou. Moi, j’aime bien les gens francs, qui ont du courage. Lui, il a fait les choses derrière mon dos. Et ça, j’aime pas" expliquait le trublion de C8 dans les colonnes du Parisien, en 2018.

Cyril Hanouna et Yann Barthès : une brouille sans fin ?

Quelques temps plus tôt, sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna en avait remis une couche, en se montrant cette fois plus tranché encore : "Ce n’est pas parce qu’il est en face de nous, mais j’exècre Yann Barthès. Il n’est pas courageux." De son côté, le principal ciblé avait rétorqué, cette fois sur Instagram : "Je ne pensais pas qu'un jour, j'aurais honte d'avoir travaillé à Canal+. Aujourd'hui c'est le cas. Tout mon soutien aux salariés du groupe Canal." Bref, une passe d'armes qui parait sans fin. Alors lundi 20 janvier, quand Cyril Hanouna s'est prêté à un jeu au cours duquel il devait dire un mot gentil à l'égard de Yann Barthès, tout le monde s'attendait au pire. Et pourtant ! Face à ses chroniqueurs de TPMP et Hugo Clément, l'animateur de C8 a fait des confidences inattendues : "Il était excellent quand il était sur Canal+, bravo Yann" a-t-il d'abord plaisanté. "Franchement, je n'ai rien contre Yann Barthès, on a du se voir deux fois dans notre vie. Il n'y a pas d'embrouille avec Yann Barthès. Je lui fais des bisous, et puis Hugo Clément vient dans l'émission, il peut venir en invité aussi un jour !" a-t-il suggéré, avant d'ajouter : "… Chez Castaldi le vendredi !" Le drapeau blanc est à moitié agité…

Par Sarah M