Cyril Hanouna : Camélia Jordana réplique à ses critiques à sa façon

La polémique poursuit Camélia Jordana depuis ses propos sur les violences policières dans On n’est pas couché ce 23 mai. "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie. Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C’est un fait", a dénoncé la chanteuse. Depuis, les réactions sont nombreuses et se divisent. Avant de décider de ne pas "poursuivre ces propos", Christophe Castaner avait condamné ces "propos mensongers et honteux" dans un tweet. Devant les propos du ministre de l'Intérieur, la chanteuse a alors souhaité débattre avec lui à la télévision.

Camélia Jordana réplique à sa manière à Cyril Hanouna

Dans C que du kif ce 25 mai, Cyril Hanouna a alors réagi à cette proposition en s'en prenant à Camélia Jordana. "Je sais pas ce que vous en pensez mais on marche sur la tête, Camélia Jordana est prête à faire un débat télévisé avec Christophe Castaner (…) Non mais elle a vendu 3 disques dans sa vie. Mais c'est qui Camélia Jordana ? Je croyais que c'était une fleur moi", a-t-il lâché. Ce qui n'est évidemment pas passé auprès de la chanteuse. A travers les commentaires d'une internaute qu'elle a republié dans sa story sur Instagram, Camélia Jordana a répliqué à l'animateur. "Le 'mais qu’est-ce qu’on s’en tape' en dit long sur l’intérêt que porte Cyril Hanouna à la vie et aux affaires de son pays. Et si 'on s’en tape', pourquoi en parler à la télé ? A part alimenter encore plus la polémique et contribuer à la haine et au déchaînement depuis samedi. Et quel est le rapport avec le nombre de disques vendus surtout ? Connu ou pas, on a tous le droit de parler", a fustigé l'internaute. Alors que Cyril Hanouna a considéré que la chanteuse n'était pas légitime sur ce sujet, l'internaute a réagi : "Ces gens de banlieue ne sont pas invités sur les plateaux télé donc qui va parler pour eux ? Le sujet a été abordé, Camélia y a répondu. Elle a une voix, une visibilité et elle a surtout le cran de le faire parce que tellement d’autres ont bien trop peur pour leurs fesses".

Par Marie Merlet