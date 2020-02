Cyril Hanouna candidat à la présidentielle 2022 ? L'enquête qui fait trembler l'Elysée

Cyril Hanouna serait-il prêt à se lancer en politique? Lors de son passage dans TPMP le 27 janvier dernier, Jean-Jacques Bourdin n'avait pas hésité à poser une question qui avait mis très mal à l'aise le trublion du paf lors d'une interview face à face : "Est-ce que vous recevez des politiques dans Balance ton post pour vous construire une autre légitimité ?". Cyril Hanouna avait alors répondu : "Pas du tout, ça a été le hasard. On a démarré Balance ton post, c’était une émission de débats. Et puis après, on a eu un politique, puis deux, ça a commencé à m’amuser parce que je pouvais leur poser des questions que je ne pouvais pas poser aux autres". Et si Cyril Hanouna semble s'amuser à interroger des politiques, nos confrères de BFMTV ont fait savoir dans une enquête diffusée ce mardi 11 février que l'animateur de TPMP pourrait bien être candidat à l'élection présidentielle de 2022.

Cyril Hanouna, un candidat surprise ?

Deux ans avant la prochaine élection nationale en France, les proches d'Emmanuel Macron auraient peur qu'un candidat surprise fasse son apparition : "Le risque pour nous serait l'émergence d'un phénomène à la Coluche. Alors là on serait très mal", a confié un macroniste historique sur BFMTV. Et ce serait surtout Cyril Hanouna qui inquiéterait l'Élysée : "Cyril Hanouna a une relation avec les gens, une communauté. Il a une force de frappe que les autres n'ont pas", a expliqué à nos confrères un ministre proche d'Emmanuel Macron. Si pour le moment le présentateur n'a pas réagi à l'enquête sur les réseaux sociaux, il répondra en direct dans Morandini Live sur CNews et Non Stop People ce mardi 11 février dès 10h35.

Par Alexia Felix