Cyril Hanouna candidat à la présidentielle ? Il revient sur l'incroyable rumeur

Ces derniers jours, une folle rumeur a été lancée autour de Cyril Hanouna disant qu'il pourrait devenir candidat à l'élection présidentielle de 2022. D'après une information de BFMTV ce mardi 11 février, l'exécutif d'Emmanuel Macron a des craintes sur la potentielle arrivée d'un candidat inattendu. "Le risque pour nous serait l’émergence d’un phénomène à la Coluche. Alors là, on serait très mal", a assuré un macroniste historique sur la chaîne. Le nom de Cyril Hanouna est alors revenu à plusieurs reprises. "Cyril Hanouna a une relation avec les gens, une communauté. Il a une force de frappe que les autres n'ont pas", a indiqué un ministre.

"Il y a des mecs qui ont pris ça au sérieux"

Mais le principal intéressé a démenti toute possibilité d'être le candidat surprise de la prochaine élection nationale en France dans deux ans. Invité dans "On Refait La Télé" sur RTL ce samedi 15 février, Cyril Hanouna est revenu sur sa découverte de cette rumeur. "Le lendemain [de cette annonce] j’ai vu le hashtag 'Hanouna2022' en Top Tweet toute la journée. Donc ma mère m’a appelé. Elle m’a dit : ‘Qu’est-ce que c’est que ces conneries ?’", a-t-il raconté. Si cela n'était qu'une rumeur, l'animateur assure que certains ont pris cette information plus au sérieux. "Non mais je vous jure c’est très drôle, parce qu’il y a vraiment des mecs qui ont pris ça au sérieux et il y a vraiment des gens, même très connus et haut placés qui m’ont envoyé des SMS pour me dire ‘Pense à moi’, qui me demandent déjà des postes", a poursuivi Cyril Hanouna qui est certain de ne pas déposer sa candidature. "C’est le pire métier du monde ! Moi je veux faire mon tennis le samedi (…) Non, non, moi je suis là pour rigoler encore"

Par Marie Merlet