Cyril Hanouna : cet ancien de la Star Academy qu’il aimerait recruter dans TPMP

Malgré la mesure de confinement, Cyril Hanouna a animé une émission spéciale pour les 10 ans de TPMP en direct depuis chez lui. Ainsi, de nombreux chroniqueurs étaient présents. Et parmi eux des anciens ont fait leur retour comme Enora Malagré qui est intervenue. Des personnalités étaient également présentes. Parmi elles les chanteurs Big Flo et Oli, l’acteur et réalisateur Franck Gastambide ou encore l’humoriste Gad Elmaleh. Cyril Hanouna a également évoqué la suite de l’émission la saison prochaine. Et il aimerait avoir du lundi au jeudi – jours pendant lesquels il assure la présentation – les mêmes chroniqueurs sur le plateau. "Dans les autres talks, tout le monde est là tous les jours (…) Cette année c’est le truc qui m’a vraiment chiffonné". Et ce n’est pas seule révélation qu’il fait…

"J’avais envie de quelqu’un avec un accent du sud"

Dans la suite de l’émission, Bernard Montiel s’adresse à Cyril Hanouna et lui demande quel chroniqueur il aimerait engager la saison prochaine. S’il précise qu’il a déjà "une très bonne équipe", l’animateur a son idée. Il souhaiterait recruter une figure que les téléspectateurs connaissent et qui s’est illustrée dans la première saison de la Star Academy. "Il y a un mec que j’aime bien, que je suis et j’avais envie de quelqu’un avec un accent un peu du sud. J’aime bien Jean-Pascal". Une révélation qui fait réagir Isabelle Morini-Bosc qui "l’adore". Puis Cyril Hanouna ajoute, "C’est quelqu’un qui a un gros talent. En tant qu’animateur et que chroniqueur j’y crois à fond. Et j’espère pouvoir devenir son producteur, je l’ai beaucoup au téléphone".

Par Non Stop People TV