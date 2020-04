Cyril Hanouna : cette démarche solidaire qu’il compte faire après le confinement

Cela fait plus de 3 semaines que le gouvernement français a mis en place une mesure de confinement. Les habitants sont invités à rester chez eux pour limiter la propagation du coronavirus. Pour l’instant, aucune date de sortie de confinement n’a été dévoilée. Le covid-19 continue de frapper. Nombreux sont ceux qui ont vu leurs vacances annulées ou reportées. Une crise sanitaire mais également économique touche la France. Dans ce contexte, Cyril Hanouna qui animait un nouveau numéro de "Ce soir chez Baba" mardi 7 avril sur C8 a expliqué ce qu’il envisageait de faire à la fin du confinement. Et c’est une initiative solidaire de la part de celui qui a révélé que son père avait contracté le covid-19.

Un geste solidaire qu’il incite tous les Français à faire

"On ne va pas prévoir de vacances, on ne sait même pas si on va pouvoir sortir !" s’exclame Cyril Hanouna. Mais dès que le confinement sera levé, il sait ce qu’il fera. "Je le dis, je vais rester en France". Puis il explique la raison de cette décision : "Si j’ai un conseil à donner aux Françaix et un appel à faire aux Français, moi je vais rester en France et j’espère que vous aussi car je pense qu’il va falloir faire travailler tous ceux qui n’ont pas pu travailler pendant des mois et des mois". Une démarche solidaire de la part de celui qui est revenu sur sa participation à l’Eurovision. Cyril Hanouna pense à ceux qui ne peuvent plus travailler depuis le début du confinement et ajoute que certains ont traversé "les grèves, les manifestations, ça fait 8, 9 mois qu’ils connaissent des moments difficiles". L’animateur phare de C8 estime que c’est le moment de "la jouer citoyen à fond". Une initiative solidaire soutenue par ses chroniqueurs.

Par Non Stop People TV