Cyril Hanouna : cette nuit où il a failli dormir avec une célèbre animatrice

Comme tous les jours de la semaine ce mardi 4 février, Cyril Hanouna animait "TPMP". C’est lors du Conseil de classe de Cédric Cizaire que l’animateur a fait une révélation : il a failli passer une nuit avec Valérie Damidot. Vous n’y croyez pas ? Et pourtant, c’est la vérité ! L’animatrice qui a fait les beaux jours de M6 avec son émission "Déco" avant de migrer sur TF1 a connu Cyril Hanouna à ses débuts. "C’était il y a plus de 15 ans, voire 20 ans", commence Cyril Hanouna.

"Valérie Damidot je la trouvais très mignonne", commente Cyril Hanouna

Sur le plateau les chroniqueurs et le public sont tout ouïe. "Valérie Damidot je la trouvais très mignonne, voilà je le dis", commence l’animateur à la grande surprise de toute le monde. Mais il explique très vite qu’ils n’étaient qu’amis. "On était très pote avec Valérie. J'étais stagiaire on avait fait une soirée avec une grande boite de production qui s'appelle Endemol, qui a maintenant été rachetée et ils avaient fait une soirée où ils avaient invité tout le monde. C'était à quelques kilomètres de Paris, il y avait des tentes, chacun dormait dans des tentes. Et Valérie Damidot et moi, on s'aimait bien. On était pote. Et on rigolait, on rigolait, on rigolait et on se dit : 'Ouais on va dormir ensemble ce soir', en rigolade."

L’ont-ils vraiment fait ? Malheureusement, non. La météo s’en est mêlée et a ruiné les plans de l’animateur de C8. "La pluie a un peu dispatché tout le monde et je ne me suis pas retrouvé avec Valérie Damidot mais avec la copine de Valérie Damidot", explique Cyril Hanouna qui conclut "et la vie a fait que, on a pas marouflé".

Par Mélanie C.