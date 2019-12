Cyril Hanouna : cette séquence de TPMP qu’il aurait préféré oublier

Entre le chapon, la bûche de noël et les cadeaux, la semaine s’annonçait particulièrement tranquille pour Cyril Hanouna et son équipe. L'émission "TPMP", comme la plupart des programmes en access prime-time, propose des rediffusions et des best-of. Et ce mercredi 25 décembre pour Noël, les twittos ont eu droit à un petit souvenir que Cyril Hanouna aurait sûrement préféré oublier.

"On a trouvé le teubé de la classe"

Ce jour-là, le 12 septembre dernier, les invités de "TPMP" étaient Bigflo et Oli. Dans la séquence diffusée sur le compte Twitter de "TPMP", on voit les deux rappeurs demander à Cyril Hanouna s’il se souvient de sa première intervention à la télévision. L’animateur s’interrogeait alors : "Est-ce que c’est la vraie première télé ? La vraie vraie ?" Pas de doute quand on voit les images ! Il s’agit d’un reportage sur la religion à l’école diffusé à l’époque sur… "Antenne 2" ! Oui, on parle bien d’"Antenne 2" et pas "France 2". Sachant que ce nom a disparu le 7 septembre 1992 et que Cyril Hanouna est né en 1974, il avait 18 ans au moment du reportage ! Il est au milieu d’un groupe d’élèves. Deux de ces camarades de classe répondent au journaliste. L’élève Cyril Hanouna, reconnaissable entre mille n’a aucun argument à faire valoir et se contente de dire "ouais ouais" en mâchant du chewing-gum. En plateau, Cyril Hanouna explose de rire et se caricature lui-même "je comprends rien de ce qu’il me dit. Il vient pour un reportage, et là, on a trouvé le teubé de la classe". La grosse grosse darka. Allez, joyeux Noël Cyril !