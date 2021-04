Cyril Hanouna : cette sitcom qu'il relance avec Jean-Luc Azoulay

"Hélène et les garçons", "Les filles d'à côté", "Les vacances de l'amour" ou encore "Le miel et les abeilles", autant de sitcoms qui ont fait les beaux jours des années 1980 - 1990. Un succès qui fonctionne toujours autant plus de 30 ans après à tel point que Jean-Luc Azoulay, le fondateur d'AB Production qui produit ces séries, avait relancé sur TMC "Les Mystères de l'amour", suite des "Vacances de l'amour". Et il semblerait qu'au vu du succès de cette dernière, il ait décidé de se lancer un nouveau défi de taille comme il l'avait déjà annoncé en septembre 2020 dans une interview accordée à Télé-Loisirs. Jean-Luc Azoulay avait confié qu'il travaillait sur une nouvelle série, mais que pour le moment, il faisait face à un obstacle : "On essaie de trouver une chaîne de diffusion".

une suite très attendue !

Et ses projets vont bientôt voir le jour ! À cette occasion, Jean-Luc Azoulay était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mercredi 21 avril. Et c'est Cyril Hanouna qui a pris la parole : "On a une annonce à vous faire. Jean-Luc est en train de travailler sur une nouvelle série qui va être…'Les nouvelles nouvelles filles d'à côté !'". Une annonce saluée par les chroniqueurs autour de la table qui ont tous exprimé leur joie.

Ils ont ensuite donné quelques indices sur cette nouvelle version : "Il y aura des nouvelles nouvelles filles et il y aura des anciennes. Ça va arriver, on espère en septembre, avec Jean-Luc, ça va très vite". Cyril Hanouna a ensuite conclu en annonçant que ce projet aurait lieu sur C8 dévoilant par la même occasion qu'il était lui-même co-producteur de cette suite tant attendue.

