Cyril Hanouna "comme un ouf" : ce rêve qu’il va bientôt réaliser

Tout sourit à Cyril Hanouna ! Si de nombreuses émissions de télévision ont été impactées par la crise sanitaire, l'animateur phare de C8 a pu poursuivre son programme de chez lui. Tous les soirs, il animait donc depuis son salon un numéro de "Touche pas à mon poste", renommée "Ce soir chez Baba" lors de ces deux mois de confinement. S'il a à présent repris la direction des plateaux avec une équipe réduite, ce n'est pas pour autant que Cyril Hanouna n'a pas de nombreux projets en tête. Ce jeudi 21 mai, le présentateur qui a déjà réalisé un de ses rêves en produisant et présentant "À prendre où à laisser", a révélé un tout autre projet qui lui tenait particulièrement à coeur. Il a confié avec joie et enthousiasme qu'il participerait au morning de Difool sur Skyrock, lundi 25 mai.

Rendez-vous lundi 25 mai

Ce lundi 25 mai sera une journée spéciale pour Cyril Hanouna. Le présentateur de C8 a annoncé qu'un de ses rêves allait devenir réalité : "J'ai un rêve qui se réalise pour moi lundi matin, parce que j'ai un de mes animateurs radio préféré, si ce n'est mon animateur préféré... Vous savez que j'aime beaucoup Cauet, mais j'aime également énormément Difool, qui est pour moi, le plus grand animateur radio de tous les temps, et qui m'a proposé de venir faire le morning avec lui de 6h à 9h lundi sur Skyrock. Je suis comme un ouf, ce sera avec toute sa bande bien sûr et je vais faire tout le morning avec eux. Il n'y en a que trois qui l'ont fait, il m'a dit je crois : c'est Soprano, et je ne sais plus qui, deux gars que j'aime bien et il me l'a dit, voilà, j'étais comme un fou. Merci Difool, merci Skyrock ! Et je serai donc sur Skyrock de 6h à 9h pour faire le morning avec eux. On va préparer des trucs de ouf !". Un rendez-vous à ne pas rater !

Par Solène Sab