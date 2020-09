Cyril Hanouna : comment il a approché Gaspard Gantzer pour Balance Ton Post (Exclu vidéo)

Le 31 août dernier, Cyril Hanouna a fait sa rentrée sur C8, aux commandes de trois émissions : "Balance Ton Post", "Touche pas à mon poste" et "À prendre ou à laisser". Mais moins d'une semaine après la reprise - le 5 septembre précisément - le présentateur annonçait un premier changement. "On ne peut plus enchaîner 'Balance ton post' et 'TPMP' sur le même plateau pour des raisons sanitaires, car on n'a pas le temps de nettoyer le plateau (...) À partir de lundi, 'TPMP' 19h40 jusqu'à plus soif et APOAL à 18h30", postait-il sur Twitter.

Finalement, la quotidienne de "Balance ton post" a été déprogrammée le 9 septembre dernier. Face à l'incompréhension de certains téléspectateurs, Cyril Hanouna s'était expliqué sur ses réseaux sociaux. "BTP va repasser le jeudi soir. C'est vous qui me l'avez demandé. Vous aviez raison, ce n'est même pas une question d'audience, c'est surtout qu'on n'a pas le temps ! On n'a pas le temps de rentrer trois marques dans ce temps imparti", confiait-il dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Un appel de Cyril Hanouna

Pour cette nouvelle saison de "Balance ton post", Cyril Hanouna a fait appel à de nouveaux chroniqueurs. Parmi eux, Gaspard Gantzer, ancien chef du pôle communication à la présidence de la République française, sous François Hollande. Invité dans "Face aux médias" mercredi 23 septembre sur Non Stop People, ce dernier s'est confié sur les raisons qui l'ont motivé à rejoindre la bande de C8.

"Ça s'est décidé assez rapidement. J'ai reçu un appel de Cyril Hanouna au début du mois de juillet (...) J'ai accepté immédiatement... D'abord par plaisir, plaisir de débattre, de confronter des opinions (...) J'aime la liberté de parole qu'il y a dans ce type d'émission et celle que permet Cyril Hanouna. Et aussi parce que je pense que c'est utile. C'est une émission qui est très largement regardée, qui s'adresse à un public varié (...) qui s'intéresse à des choses très différentes, de tous les âges", a-t-il expliqué. Gaspard Gantzer a ensuite révélé le contenu de son échange avec Cyril Hanouna. "Je ne me souviens plus exactement les mots qu'il a utilisés. Il a été très sympathique et très aimable. Il m'a fait quasiment immédiatement la proposition en m'expliquant sa volonté d'animer tous les jours ce débat de société (NDLR, le tournage a eu lieu avant le changement de diffusion de 'Balance ton post'", a-t-il dit.

