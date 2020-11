Cyril Hanouna : comment il a approché Geoffroy Lejeune pour Balance Ton Post (Exclu vidéo)

Fin août, Cyril Hanouna a repris les commandes de ses trois émissions sur C8, à savoir "Touche pas à mon poste", "Balance ton post" et "À prendre ou à laisser". Quotidiennement, il est aux commandes de "Touche pas à mon poste" avec sa bande de chroniqueurs. Lundi 16 novembre, il a reçu un dénommé Ibrahim, un sans domicile fixe de 59 ans qui a beaucoup ému les Français depuis son passage dans l'émission "Enquête Exclusive" sur M6 dimanche dernier.

Depuis presque un an, Ibrahim vit dans la rue. Sans ressource, l’homme n’a pas eu d’autre choix que de s’installer sous un parking de La Défense. Très touché par l’histoire d’Ibrahim, Cyril Hanouna a tenu à l'aider à se loger en lui payant un an d'hôtel. Un geste qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux.

"Je ne suis pas du tout déçu"

Quand il n'est pas aux commandes de "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna anime "Balance ton post" chaque jeudi sur C8. Ce jeudi 19 novembre, Jacques Sanchez a reçu Geoffroy Lejeune dans "Face aux médias" sur Non Stop People. L'animateur a voulu en savoir plus sur le recrutement du directeur général de "Valeurs Actuelles" dans l'émission de débat. Pourquoi il a accepté ? "Je n'ai pas du tout hésité. Je connaissais comme tout le monde le personnage Cyril Hanouna (...) Je l'avais rencontré un an avant. On a pris un café un matin dans un bar où il a ses habitudes. J'étais fasciné par le personnage de télévision (...) Je me rends compte qu'il est extrêmement sympathique, drôle, intelligent et il connaît extrêmement bien la télévision", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Il m'avait déjà invité plusieurs fois pour que je vienne, mais je n'avais jamais pu (...) J'aimais bien 'Balance ton post' (...) C'est quelque chose qu'on trouve assez peu à la télévision, une grande liberté et une grande audace sur le choix des thèmes. J'étais très confiant. Ça se passe très bien, je ne suis pas du tout déçu".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV