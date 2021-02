Cyril Hanouna : Danielle Moreau raconte comment l'animateur lui a sauvé la vie (Exclu vidéo)

Du lundi au jeudi, Evelyne Thomas reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité et sur sa vie intime. Un entretien diffusé sur Non Stop People. Depuis le lancement de son émission, l'animatrice de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a reçu de nombreuses figures du PAF. Ce mardi 2 février, c'est avec Danielle Moreau qu'elle s'est entretenue. L'occasion pour cette dernière de parler de son enfance, notamment du décès de son papa survenu quand elle avait 12 ans.

"Il est tombé malade quand j'avais dix ans, il est mort quand j'en avais 12. Ma maman m'en a tellement parlé parce que c'était un couple fusionnel. Elle ne l'a jamais remplacé (...) C'était l'homme de sa vie, le seul. J'ai l'impression qu'il a toujours vécu avec nous finalement. On est resté dans l'appartement où je suis née (...) On est dans une espèce de cocon", dit-elle.

"TPMP, c'est une famille"

Dans un nouvel extrait, Danielle Moreau parle de la dépression dont elle a été victime. "Je suis partie un an avant l'arrêt de 'C'est au programme' pour des raisons personnelles. J'ai fui quelque chose à France 2 (...) C'est une personne que j'ai fui. Il y a eu un évènement personnel qui m'a fait faire une dépression. Je me suis dit : 'La seule chose qui va me sauver, c'est l'ambiance de TPMP'. Ce n'est pas que de la télé, c'est deux heures de folie où on oublie tout, c'est une famille (...) J'étais au fond du trou et Cyril Hanouna m'a tendu la main et il m'a sortie de l'eau", explique-t-elle.

