Cyril Hanouna dans le morning de Difool : son anecdote intime sur sa séance de rasage ratée

Le 21 mai dernier, dans son émission "Touche pas à mon poste" renommée "C que du kif" pour cette période post-confinement, Cyril Hanouna annonçait une grande nouvelle. En effet, l'animateur confiait qu'il allait participer au morning de Difool sur Skyrock. "Vous savez que j'aime beaucoup Cauet, mais j'aime également énormément Difool, qui est pour moi, le plus grand animateur radio de tous les temps, et qui m'a proposé de venir faire le morning avec lui de 6h à 9h sur Skyrock. Je suis comme un ouf, ce sera avec toute sa bande bien sûr et je vais faire tout le morning avec eux (...) Merci Difool, merci Skyrock ! On va préparer des trucs de oufs !" lançait-il.

"JE VAIS TOMBER DANS LES POMMES"

Ce lundi 25 mai, le "rêve" de Cyril Hanouna s'est réalisé. Il était bel et bien l'invité du "6h-9h, le Morning de Difool". Et l'animateur de "C que du kif" a profité de son passage dans l'émission pour révéler "un vrai dossier" le concernant sur ce jour où il a tenté de raser une partie intime de son corps à la tondeuse, et qu'il s'est blessé.

"Je veux me raser un peu les bouliches. Et je suis avec une tondeuse. Et je t'explique, tu sais ce qu'il y a ? Je fais une petite entaille et je saigne de la bouliche, beaucoup ! Il y a mes parents qui m'appellent pour aller manger, j'entends mon père : "Allez, viens manger". J'ai genre une serviette (...) Elle était blanche, elle était rouge au bout de deux secondes (...) Je vais tomber dans les pommes", a-t-il dit. Un passage qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, le morning de Difool se retrouvant en top tendance sur Twitter.

➡️ Révélation de @Cyrilhanouna dans le #MorningDeDifool



Ça se passe en direct sur SKYROCK ce matin !! pic.twitter.com/8duruUzgx0 — Skyrock FM (@SkyrockFM) May 25, 2020

Par Non Stop People TV