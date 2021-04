Cyril Hanouna dénonce l’attitude de Thomas Sotto face à Marlène Schiappa

Avec son idée de voir Cyril Hanouna animer le débat lors de la présidentielle 2022, Marlène Schiappa a suscité le débat parmi les politiques et dans les médias. Interrogée sur ses propos par Thomas Sotto sur RTL le mardi 27 avril, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté s'est agacée. "Vous allez être interrogée dessus, vous n'êtes pas naïve quand même...", lui a rétorqué le journaliste : "On est sur une émission d'actualité et vous choisissez de m'interroger quatre fois sur Cyril Hanouna, c'est votre choix de ligne éditoriale" a répondu Marlène Schiappa. Au centre du débat, Cyril Hanouna a évoqué cet échange tendu dans TPMP ce mercredi 28 avril, et n'a pas été tendre avec Thomas Sotto.

"Il veut surfer sur le buzz"

"Il a voulu faire le buzz absolument. Thomas Sotto, il était plus sympa quand il me demandait du travail, à l'époque sur Europe 1 et qu'il voulait absolument avoir une tranche. C'est dingue, maintenant qu'il est à la radio, il s'en f*ut de tout le monde", a-t-il lancé avant d'ajouter à propos de l’attitude du journaliste : "Il ne pense qu'à une chose, on me l'a dit, j'ai eu des échos de RTL, il paraît qu'il lui a parlé de moi avant de rentrer, il lui a parlé de moi après. Il veut surfer sur le buzz, Thomas Sotto. Il est en difficulté avec son émission politique sur France 2 qui ne marche pas du tout, donc il essaye de créer le buzz". Alors qu'Isabelle Morini-Bosc a assuré que Thomas Sotto aimait "beaucoup" Cyril Hanouna, ce dernier s'est étonné : "Les mecs qui m'aiment en coulisses et qui me défoncent dans leurs émissions, franchement ça suffit. C'est assez facile. Donc Thomas Sotto, s'il m'aime bien, qu'il y aille doucement. J'ai été déçu par la jalousie de Thomas Sotto et à chaque fois qu'il a quelque chose à me demander, il n'hésite pas".

Par Marie Merlet