Cyril Hanouna dézingue Les César dans TPMP

La cérémonie des César est au cœur de la polémique depuis l’annonce des nominés. En effet Roman Polanski est nominé dans 12 catégories pour son film "J’accuse". Or, le réalisateur est accusé par la photographe Valentine Monnier. Les faits remontent à 1975 mais ont mis Roman Polanski dans la tourmente. Son film J’accuse a vu sa sortie perturbée, les acteurs n’ont pas fait la promotion du film comme prévu… Ce mardi 11 février dans "TPMP", Cyril Hanouna est revenu sur la polémique et a dézingué la cérémonie.

Benjamin Castaldi parle des César, Cyril Hanouna pense au restaurant

"Alors là, je vais vous dire, c’est la soirée où ça se la raconte le plus. Bien sûr, moi j’y vais jamais, je n’en ai rien à taper", commence l’animateur de C8. "Mais en ce moment, c’est pas trop la fête aux César, je vous le dis. La cérémonie est de plus en plus critiquée", explique Cyril Hanouna qui fait référence à la tribune parue dans les colonnes du quotidien "Le Monde" le lundi 10 février. 200 personnalités du cinéma français y dénoncent des dysfonctionnements et demandent à ce que le système soit revu de fond en comble. Cyril Hanouna n’est guère surpris. "J’ai l’impression que ça bouge autour de ça", continue l’animateur avant d’imiter quelqu’un en train de fumer et d’enchaîner "Alors, je peux te dire, là, y’a un bad buzz de ouf".

Puis l’animateur tourne en dérision la cérémonie en racontant une anecdote survenue durant le week-end. "Il y a Benjamin Castaldi, mon ami, qui m’envoie un SMS ce week-end et me dit ma femme rêve d’aller aux César. Moi les César, j’en ai tellement rien à taper mon frère que je ne pense pas César. Et je lui dit comme ça, ‘elle veut aller au César ?’ Il y a un restaurant qui s’appelle comme ça. Si tu veux mon frère, je les connais bien, je les appelle." Une petite histoire qui en dit long sur ce que pense Cyril Hanouna de la cérémonie…

Par Mélanie C.