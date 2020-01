Cyril Hanouna en colère, il appelle au boycott de Gulli

L’heure était au règlement de compte pour Cyril Hanouna ce mardi 28 janvier. L’année dernière, l’animateur recevait dans Balance ton post Laurent Boyet qui avait touché les chroniqueurs avec son récit des violences pédophiles dont il avait été victime de la part de son frère aîné. Il avait alors évoqué son association "Les Papillons" dont le but est de sensibiliser les enfants à la pédophilie pour libérer la parole et pour anticiper les traumatismes. Cyril Hanouna avait alors décidé de parrainer cette association. Mais alors que Laurent Boyet était en négociation avec la chaîne Gulli pour déposer des urnes dans des parcs créés par Gulli, Laurent Boyet a assuré ce mardi 28 janvier que la chaîne pour enfants a mis un terme aux négociations à cause de Cyril Hanouna : "On avait une de nos référentes qui est allée en région parisienne voir un Gulli parc, le directeur de cette structure était vraiment très enthousiaste pour essayer de nous aider à mettre des tirelires pour récolter des dons, il a voulu essayer de rallier à lui d'autres Gulli parcs, mais il ne nous cachait pas que ça allait peut-être être un peu compliqué parce que notre parrain, c'est Cyril Hanouna".

La chaîne répond à Cyril Hanouna

Face à cette nouvelle, l’animateur de TPMP a poussé un énorme coup de gueule : "Il n'y a pas d'autres mots, ce sont des abrutis. Les gens qui ont fait ça et les dirigeants de Gulli, (...) je leur dis vous êtes vraiment des abrutis. J'appelle au boycott de Gulli, je le dis, et mes enfants ne regarderont plus Gulli, ils regardaient tous les jours c'est terminé, ils vont passer sur La Chaîne parlementaire". Peu après ce coup de colère, Gulli a réagi sur Twitter en affirmant ne pas être au courant de cette affaire : "Nous prenons connaissance de cette intervention dans l’émission @TPMP de ce soir. Nous sommes très choqués par les propos qui y ont été rapportés, qui ne correspondent en rien aux valeurs que nous défendons chaque jour. Gulli est une chaîne extrêmement investie auprès des familles et pour la protection de l’enfance . Une enquête est en cours auprès des Gulli Parcs".

2/2 Gulli est une chaîne extrêmement investie auprès des familles et pour la protection de l’enfance . Une enquête est en cours auprès des Gulli Parcs. — Gulli (@gulli) January 28, 2020

1/2 Nous prenons connaissance de cette intervention dans l’émission @TPMP de ce soir. Nous sommes très choqués par les propos qui y ont été rapportés, qui ne correspondent en rien aux valeurs que nous défendons chaque jour. — Gulli (@gulli) January 28, 2020

Merci à toutes et tous pour vos réactions. Merci pour vos passages sur le site internet de l'association. Merci pour vos dons, propositions, vos inscriptions en tant que référents, bénévoles. Tant pis pour vous @gulli et @M6Groupe . Merci @Cyrilhanouna Ensemble on va plus loin https://t.co/x43QQP8mFg — Laurent Boyet (@assopapillons) January 28, 2020

Par Alexia Felix