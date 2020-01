Cyril Hanouna en couple avec Laeticia Hallyday ? Dominique Farrugia y a cru !

Après la tempête médiatique dans laquelle elle s'est perdue, juste après la mort de son Johnny, Laeticia Hallyday semble avoir retrouvé le chemin du bonheur. Loin des polémiques autour de l'héritage du défunt rocker, la maman de Jade et Joy vibre de nouveau pour un homme : Pascal Balland. Les tourtereaux se seraient rencontrés à l'été 2019, à Saint-Barthélemy où Laeticia Hallyday et son clan ont leurs habitudes. Depuis, la jeune femme ne quitte plus son Pascal Balland ! Une jolie romance pour la veuve de Johnny Hallyday, à qui l'on avait pourtant prêté de nombreuses autres relations. À la fin de l'année 2019, le magazine Oops assurait avoir flairé un nouveau couple formé par Laeticia Hallyday… et Cyril Hanouna ! Pour appuyer sa thèse, le magazine n'avait pas hésité à faire un montage photo des deux stars en une de magazine. S'il en avait bien ri, l'animateur de TPMP avait tenu à fermement démentir l'information sur le plateau de C8.

Dominique Farrugia crédule

Jeudi 9 janvier, alors que Dominique Farrugia était invité dans TPMP au côté de Chantal Lauby, il en a profité pour revenir sur cette rumeur… à laquelle il a cru ! "Vous avez changé de femme, vous êtes avec Laeticia Hallyday j'ai vu ! Je vous ai appelé hein ?" a-t-il lancé à Cyril Hanouna. Et ce dernier d'expliquer le choc de son ami au téléphone : "C'est vrai que je reçois un appel de Dominique qui me dit 'Alors t'es avec Laeticia Hallyday ?'" S'il a déjà remis les choses au clair, le trublion de C8 en a profité pour en remettre une couche : "Je vous dis : je ne suis pas du tout avec Laeticia Hallyday ! Je ne l'ai jamais vue de ma vie !" a-t-il martelé, avouant même que Laeticia Hallyday n'était "pas du tout" son "délire". Au moins, c'est dit…

Par Sarah M