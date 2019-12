Cyril Hanouna en couple avec Laeticia Hallyday : il réagit à l'intox

Entre Laeticia Hallyday et Pascal Balland, tout a commencé à Saint-Barth. Près de deux ans après la mort de son homme, Johnny Hallyday, la maman de Jade et Joy a retrouvé l'amour dans les bras de ce restaurateur, rencontré durant l'été 2019. "Dès qu’elle a rencontré Pascal, il s’est passé quelque chose", racontait un proche de la quadra à nos confrères de Gala en septembre dernier. Dans une interview accordée au Journal du dimanche, Laeticia Hallyday avait accepté de se confier sur sa nouvelle vie avec Pascal Balland. "Ça prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd’hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence", disait-elle. Un amour discret et serein.

Des montages ratés

Mais si son couple avec Pascal Balland n'est désormais plus un secret, un média a préféré lui prêter une autre relation avec Cyril Hanouna. Pour sa dernière édition, le magazine a choisi d'afficher l'animateur au côté de la veuve du Taulier en Une. Le titre, écrit en jaune vif : "Ils sont ensemble !". Lundi 16 décembre, dans "Touche Pas à Mon Poste", Baba a réagi à cette énorme bourde. "Les mecs se sont pris la tête", a-t-il d'abord ironisé, ajoutant que "le Photoshop est très fort". Cyril Hanouna a, dans la foulée mis les choses au clair. "Je n'ai jamais rencontré Laeticia Hallyday de ma vie (...) Je ne l'ai jamais vue", a ainsi souligé le présentateur. L'animateur de "TPMP" a ensuite passer au crible toutes les photos truquées du magazine avec beaucoup d'humour. "Sur deux photos différentes, ils m'ont collé la même tête sauf que Laeticia a changé de tête", a-t-il notamment noté. Et de conclure : "j'aime tellement Johnny que jamais je pourrais". Plus amusé qu'énervé, Cyril Hanouna a même révélé qu'il avait acheté le magazine.

Par Laura C-M