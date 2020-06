Cyril Hanouna en larmes dans C que du Kif après la déclaration de Raymond Aabou

Ce jeudi signait la dernière de C que du kif. Après une période de confinement pour le moins compliquée et éprouvante avec son émission Ce soir chez Baba, Cyril Hanouna arrête les talk-shows pour cette saison 2019-2020. Et évidemment, l'animateur souhaitait faire les choses bien. L'émission a commencé avec un happening complètement déjanté autour du studio de C8, et s'est poursuivie avec une annonce qui a fait le bonheur des téléspectateurs.

"TPMP sera vraiment un espace de divertissement l'année prochaine, on ne va vraiment que rigoler et Balance ton post sera l’espace du débat. C'est terminé, il n'y aura plus de gros débats de société dans TPMP. Ce sera le divertissement, la rigolade les images et les médias".

"Je t'aime Cyril"

Il en a également profité pour remercier tous ses chroniqueurs en leur adressant un petit mot à chacun et cela était particulièrement émouvant. Après Valérie Benaïm qui a versé quelques larmes, Cyril Hanouna s'est montré tout aussi ému après les déclarations de Raymond Aabou. "Malgré nos désaccords, tu cherches toujours à me protéger, tel un grand frère. Pendant l'émission, mais surtout après l'émission (...) Je suis fier d'être prêt de toi, je suis fier d'être ton pote. Mon Cyril Hanouna, tu as distrait ma vie. Je t'aime Cyril".



L'animateur n'était pas non plus avare de compliment envers sa nouvelle recrue qui a réussi à s'imposer cette année. "L'année dernière, j'avais dit que Kelly Vedovelli était la révélation de l'année. Pour moi, cette année, je pense qu'on est tous d'accord, c'est Raymond, qui a explosé cette année, qui a été exceptionnel, qui est devenu indispensable à cette émission".

Par J.F.