Cyril Hanouna et ses chroniqueurs taclent Michel Cymes et France 2

Alors que la France est déconfinée depuis seulement quelques jours, les chaînes de télévisions sont toutes sur le front. Les émissions reprennent, les tournages se font désormais en respectant les nouvelles règles d’hygiène. C’est-à-dire sans public et avec une certaine distanciation. Mercredi 13 mai, dans sa nouvelle émission "C que du kiff", Cyril Hanouna et sa bande se sont étonnés du choix de Faustine Bollaert dans son émission "Ca recommence aujourd’hui" de ne parler que de sujets liés au confinement. Les audiences ne sont pas au rendez-vous et Cyril Hanouna fustige les décisions de la chaîne : "France 2 je ne peux plus les blairer. Je ne sais pas pourquoi, ça va me passer, demain j’oublierai (…) mais dès qu’ils font un truc, je ne peux pas les voir". La bande de C8 évoque ensuite l’émission présentée par Michel Cymes.

Et c’est Jean-Michel Maire qui, le premier, lance un tacle au médecin le plus connu du petit écran qui présentait mardi 12 mai un prime spécial déconfinement. "On a tous dit des conneries car on avançait un peu à l’aveugle. Mais de la part de France 2, je trouve ce choix un peu bizarre que le soir du déconfinement, enfin le lendemain, on confie une émission scientifique aussi importante à quelqu’un qui, dès le début de la pandémie, s’était pris les pieds dans le tapis". Le chroniqueur fait référence aux critiques envers Michel Cymes qui avait minimiser la crise sanitaire. Cyril Hanouna renvoie une nouvelle pique à France 2, "On ne peut plus les blairer". Si Isabelle Morini-Bosc essaie de défendre Michel Cymes, elle est bien la seule. "Dès qu’il y a une caméra et de la lumière, il accourt" déclare alors Benjamin Castaldi en parlant de Michel Cymes. Kelly Vedovelli, elle, confie : "c’est un peu culotté de sa part de présenter cette émission, c’est tout".

Par Non Stop People TV