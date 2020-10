Cyril Hanouna - Fabien Lecoeuvre : son analyse sur le succès de l'animateur (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec lui sur sa vie professionnelle, mais aussi personnelle. Depuis le lancement du programme, l'animatrice a reçu Djibril Cissé, Clara Morgane, Véronique Genest, mais aussi Jean-Michel Maire. Ce dernier avait révélé pourquoi Cyril Hanouna a voulu qu'il porte une postiche dans "Touche pas à mon poste".

"Je me suis fait pour la deuxième fois des implants de cheveux (...) Je n'ai pas payé (...) J'ai été opéré début août, il a fallu me raser les cheveux. Cyril Hanouna trouvait que j'avais les cheveux tellement courts qu'il m'a dit : 'On a l'impression que tu sors de l'hôpital et que tu as eu trois semaines de diarrhée'. En plus, je n'étais pas parti en vacances donc j'étais blanc. Il me dit : 'C'est une catastrophe, il faut qu'on te mette un postiche'. Il m'a envoyé chez un coiffeur. Il fallait me raser et coller quelque chose sur ma tête. J'ai refusé".

"C'est un type extraordinaire"

Ce jeudi 15 octobre, Evelyne Thomas reçoit un autre visage de "Touche pas à mon poste" en la personne de Fabien Lecoeuvre. Dans un extrait inédit, ce dernier revient sur ses débuts avec Cyril Hanouna. "On a commencé la radio ensemble il y a 17 ans. Je faisais les matinales avec lui sur 'Rire et chansons'. Mais il n'arrivait jamais à l'heure. Donc je commençais tout seul, à six heures du matin généralement. Puis il arrivait, le temps qu'il gare sa voiture rue Boileau dans les studios de NRJ12. Il arrivait à 6h20, il prenait l'antenne. Mais c'était déjà le personnage qu'il est aujourd'hui", dit-il.

Fabien Lecoeuvre n'a jamais douté qu'il rencontrerait un franc succès dans sa carrière. "Il n'a pas changé. C'est un type extraordinaire (...) Ça marchait déjà à la radio il y a 17 ans et quand il est arrivé à la TV, j'étais certain qu'il allait attraper un public incroyable", poursuit-il.

Par Non Stop People TV