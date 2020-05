Cyril Hanouna fait une grande annonce sur la rentrée de TPMP

Depuis le début du confinement, Cyril Hanouna est présent à l'antenne. Dès le début des annonces du gouvernement, l'animateur avait immédiatement réagi en transportant le plateau de Touche Pas à Mon Poste en direct de son salon. Ce soir chez Baba remplaçait donc son émission emblématique le temps du confinement. Mais cela fait quelques semaines que les audiences baissent, c'est pourquoi l'animateur a décidé de changer de formule.

Ce mardi 5 mai, Cyril Hanouna annonçait que Ce soir chez Baba disparaissait dès le lendemain. Il a malgré tout tenu à rassurer les fans en expliquant qu'il restait à l'antenne, avec une nouvelle émission intitulée "C'est que du kiff !".

Ce mercredi, il a tenu à remercier les téléspectateurs présents depuis le debut et a fait part de sa nostalgie. Ce format très particulier va évidemment lui manquer et restera gravé dans l'histoire de Touche Pas à Mon Poste.

Une rentrée qui s'annonce animée

Mais ce n'est pas tout, Cyril Hanouna qui relance "À prendre ou à laisser", a répondu aux inquiétudes des téléspectateurs, notamment sur le retour de Touche Pas à Mon Poste à la rentrée. "Pour la rentrée, je vous prépare un retour de TPMP exceptionnel. Ça y est, on a déjà préparé notre conducteur. On va revenir à un conducteur comme dans les années 2015/2016. Avec deux chroniques par jour, sur des images. On va revenir sur le Hier à la télé, votre Coup de coeur/coup de griffe, Je zappe/je matte, Ce qu’il ne fallait pas louper… Voilà, on est en train de faire le conducteur. Vous retrouverez tous vos rendez-vous".

Il ajoute ensuite "Il y aura un énorme rendez-vous tous les soirs, je ne peux pas vous en dire plus, même les chroniqueurs ne le savent pas. Mais je vous le dévoilerai très prochainement !". L’équipe de chroniqueurs sera renouvelée puisqu’il "y aura nos chroniqueurs historiques et puis il y aura des nouveautés, vous verrez, mais sachez-le, l’équipe est faite et complète pour l’année prochaine pour TPMP. À une place près c’est bon, on a notre équipe."

Par J.F.