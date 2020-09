Cyril Hanouna - Helmut Fritz : cette proposition de l'animateur qu'il a refusée (Exclu vidéo)

Du lundi au vendredi, Jordan de Luxe est aux commandes de son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Ce mardi 8 septembre, l'animateur a reçu Helmut Fritz, chanteur révélé en 2009 grâce à son titre baptisé "Ça m'énerve". En exclusivité, il s'est confié sur l'élaboration de ce single. Comment est-il né ?

"Ça fait trois ans que je suis en train d'essayer de proposer des maquettes aux maisons de disque pop dans un style très Calogéro, des petites balades pop poétiques, et ça ne marche pas. Ce n'est pas le moment (...) Il ne se passe rien. Donc je me dis : 'Il est hors de question que je ne fasse pas ce métier, donc je vais ruser et je vais utiliser quelque chose pour obliger les gens de ce métier à mettre un regard sur mon travail'. J'ai l'idée, après avoir vu un reportage sur Karl Lagerfeld (...) de faire une sorte de parodie du créateur, en couleur, dans la musique, un truc improbable. Et donc je crée Helmut Fritz et j'écris 'Ça m'énerve' d'un trait", a-t-il expliqué.

Deux propositions refusées

Dans la suite de l'entretien, Helmut Fritz - de son vrai nom Eric Greff - a confié avoir été approché pour faire de la télévision peu de temps après la sortie de son single. "On m'a proposé de la TV à l'époque, beaucoup. J'ai refusé", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Cyril Hanouna était venu me voir quand il montait son émission pour que je sois chroniqueur. Cauet était venu me voir en me disant : 'Je veux créer une émission qui s'appelle 'Ça m'énerve' où tu es une espèce de trublion mondain, tu vas rentrer dans les soirées, foutre le bordel'. J'étais extrêmement touché sauf que je ne voulais pas le faire parce que malgré le fait que ce soit un personnage et qu'il y ait un côté humoristique dans mon propos et dans ma musique, je fais avant tout de la musique. Et je n'avais pas envie d'aller vers la télévision". Obtenir un poste de chroniqueur dans "Touche pas à mon poste" le tenterait-il aujourd'hui ? "C'est compliqué pour moi parce que je suis avant tout musicien et producteur de musique", a-t-il répondu.

