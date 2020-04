Cyril Hanouna inquiet pour sa famille : il se confie avec pudeur

Face au coronavirus qui sévit en France, Cyril Hanouna avait révélé sur Twitter au début du mois d’avril que son père, qui est médecin en région parisienne, avait été atteint du Covid-19 : "J’ai essayé de cacher au max mes soucis depuis 10 jours mais en vrai mon papa avait contracté le Covid-19. Il a été pris en charge et remis sur pied grâce au personnel de l'Hôpital Cochin qui a été formidable. Il est rentré à la maison. Je voulais partager ça avec vous. Je vous aime". Mais malgré cette bonne nouvelle concernant l'amélioration de l'état de santé de son père, il semblerait que la période actuelle soit assez difficile pour Cyril Hanouna. Alors qu’il présente en direct chaque soir "Ce soir chez Baba" de chez lui, l'animateur a fait une révélation à ses fanzouzes ce jeudi 30 avril.

Cyril Hanouna reçoit le soutien des internautes

Sur son compte Twitter, Cyril Hanouna a révélé que son moral actuellement n’est pas au beau fixe, malgré une augmentation des audiences de son émission : "Merci les chéris pour hier, "Ce soir chez Baba" 1ère partie très forte (en audiences, ndlr) et 2ème partie en forte hausse par rapport à mardi. Ça fait du bien car je ne vous cache pas qu'en ce moment beaucoup de soucis de santé dans ma famille. Donc vous retrouver tous les soirs c'est mon petit bonheur quotidien". Si Cyril Hanouna n’en a pas dit plus, l’animateur a reçu une vague de soutien de la part des internautes : "Total soutien envers ta famille", "Je pense fort à toi et ta famille", "Plein de courage mon baba", "On est avec toi Cyril, sois fort !". Des commentaires qui devraient remonter le moral de Cyril Hanouna.

Merci les chéris pr hier, ce soir chez baba 1ère partie très forte et 2ème partie en forte hausse par rapport à mardi. Ça fait du bien car je ne vous cache pas qu en ce moment bcp de soucis de santé dans ma famille. Donc vous retrouver tous les soirs c mon petit bonheur quotidien — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) April 30, 2020

Par Alexia Felix