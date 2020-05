Cyril Hanouna intéressé par la présidentielle de 2022 ?

Décidément, de nombreuses personnalités ont l'air plus qu'intéressé par le statut de président de la République. Ce mercredi, l'humoriste Jean-Marie Bigard faisait part de son intérêt de gouverner la France. Sur BFMTV, il s'était exprimé à ce sujet : "Ça pourrait m'intéresser. Si je sentais l’utilité d’avoir quelqu’un de sincère qui représente réellement le peuple." Mais à une seule condition : "faire partie d'aucun parti politique".

Et ce jeudi, Jean-Marie Bigard pourrait voir un nouveau concurrent arriver. En effet, alors que la rumeur court depuis de nombreux mois, Cyril Hanouna pourrait bel et bien se présenter aux élections présidentielles.

hanouna2022 déposé

En février dernier, certains bruits courraient déjà. Cyril Hanouna avait fait taire cette éventualité dans une interview accordée à Eric Dussart dans On refait la télé. "Je me suis dit : 'Mais qu'est-ce qu'ils racontent, eux ?' (...) Le lendemain, j’ai vu le hashtag #Hanouna2022 en Top Tweet toute la journée. Donc ma mère m’a appelé et m'a demandé : 'Qu’est-ce que c’est que ces conneries ?'. C’est le pire métier du monde ! Moi je veux faire mon tennis le samedi, je veux faire mon ping-pong… Je ne vais pas mettre une table de ping-pong à l'Elysée, ça serait mal vu".

Mais ce jeudi 28 mai, un nouvel indice sème le trouble. Selon le site Capital, Cyril Hanouna aurait mandaté son avocat Stéphane Hasbanian afin de faire un dépôt de marque à l'Institut National de la propriété Industrielle où il a enregistré la marque Hanouna2022.

Par J.F.