Cyril Hanouna : Jean Messiha le traite de "raciste" dans Balance ton post

Marlène Schiappa Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations et Jean Messiha, Membre du Bureau National du Rassemblement National (RN) étaient les invités de "Balance ton post" ce jeudi 6 février. Le thème de l’émission ? La France est-elle raciste ? Malgré le sujet hautement inflammable, chacun a pu s’exprimer… Enfin presque. Jean Messiha a parfois monopolisé la parole à l’image de deux échanges très tendus entre lui et l’animateur de C8.

"Si vous pensez ça, c'est que vous êtes raciste"

"Est-ce que je peux vous poser deux questions. Parce que là vous faites votre historique", demande Cyril Hanouna au membre du RN. La première question est-ce que Jean Messiha a déjà été victime de racisme au sein de son parti ? "Jamais de la vie", répond l’intéressé catégorique. "Vous êtes sûr ?", insiste Cyril Hanouna. "Cette réalité vous choque parce qu’elle va à l’encontre de vos œillères et de l’image que vous avez du Rassemblement National", tranche Jean Messiha. La deuxième question va franchement énerver l’invité. "Est-ce que vous n’avez pas l’impression d’être l’alibi du Rassemblement National ?", interroge Cyril Hanouna. "Mais vous vous rendez-compte de ce que vous dites, c’est particulièrement raciste ce que vous dites ! Ça veut dire quoi ? Que je suis l’arabe du Rassemblement National ? Si vous pensez çsa, c’est que vous êtes raciste", s’emporte Jean Messiha qui traite de raciste l'animation de C8. Face à lui, Marlène Schiappa reste de marbre et Cyril Hanouna tente de garder son calme.

Un peu plus tard dans la soirée pourtant, n’en pouvant plus, il s’approche de son invité et le recadre sévèrement. "Jean quand je ne te donne pas la parole, pourquoi tu parles ?" "Mais tu me l’as pas donnée pendant une heure et demie !", peste Jean Messiha. "Mais frère, je te l’ai donnée tu nous as fait ton concert ! Là t’es en best-of, donc arrête. Deux minutes Jean, laisse parler les autres."

Par Mélanie C.