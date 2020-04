Cyril Hanouna : Julien Courbet ironise sur les chroniqueurs de "Ce soir chez Baba"

Confinement ou pas, chaque jour Cyril Hanouna donne rendez-vous aux téléspectateurs sur C8 dans “Ce soir chez Baba”. Depuis chez eux, ses chroniqueurs l’accompagnent en visioconférence pour une émission tournée en respectant les mesures de confinement. Ce mardi 14 avril, Julien Courbet était de la partie pour participer à leur nouvelle version du jeu "A prendre ou à laisser" permettant aux téléspectateurs de remporter jusqu’à 50 000 euros à partager avec une association. C’est pour les Hôpitaux de Paris/Hôpitaux de France que l’ancien animateur est apparu à l’écran.

Julien Courbet tacle la réalisation de "Ce soir chez Baba"

“Ça me fait plaisir d’avoir de tes nouvelles, tu as l’air en forme. Tu as un bon teint, tu es beau”, lui lance Cyril Hanouna. Impossible pour Julien Courbet de ne pas le taquiner, notamment sur la qualité de son programme depuis le début du confinement. “Franchement, voir Jean-Michel, Matthieu et les autres à travers leur téléphone avec la bonne lumière qui va bien, ça me fait super plaisir”, a-t-il commencé par lui lancer.

Cyril Hanouna lui répond dans un éclat de rire : “Ils sont encore plus beaux que d’habitude. On sait les mettre en valeur”. Taquin, le présentateur phare de la chaîne n’est jamais à court de blagues sur l’allure de sa team pendant cette période de confinement. Lorsqu'il ne critique pas le “coup de vieux” de Benjamin Castaldi, c’est la coupe de cheveux de Christophe Carrière qui l’amuse ou encore les poses d’Isabelle Morini Bosc face à son écran.

Par C.F.