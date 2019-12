Cyril Hanouna : Karine Le Marchand tacle TPMP, il répond avec humour (vidéo)

Karine Le Marchand présentera un nouveau numéro de "Une ambition intime", ce lundi 16 décembre. Son invité n'est autre que Gad Elmaleh, qui sera de retour sur scène en 2020. L'humoriste marocain s'est confié sans aucun filtre sur sa vie, sa carrière, ses amours à l'animatrice de M6. D'ailleurs, cette rencontre avec Gad Elmaleh a beaucoup inspiré Karine Le Marchand qui avait partagé un montage vidéo plein d'humour sur son compte Instagram teasant un faux flirt entre les deux. Si cette vidéo avait suscité une vague de rire et d'enthousiasme du côté des fans, elle avait également fait parler d'elle sur le plateau de "Touche pas à mon poste" du mardi 12 novembre 2019. Après avoir révélé que Gad Elmaleh et Karine Le Marchand ne se quittaient plus, Cyril Hanouna s'était interrogé sur la question suivante : "Une nouvelle romance est-elle en train de naître sous nos yeux ?".

Matthieu Delormeau et Kelly Vedovelli s'étaient permis de donner leurs avis sur cette potentielle histoire d'amour entre l'animatrice et l'humoriste.. La chroniqueuse de Cyril Hanouna avait notamment commenté : "Ce n'est pas sa came c'est sûr, elle aime les choses passionnelles, les gens sulfureux. Il est trop propre, trop lisse. Je sais que ça n'ira pas. Elle se leurre avec cette personne". Ses propos avait fait sortir Karine Le Marchand de ses gonds qui avait immédiatement répliqué sur Instagram en les taclant : "Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d’imbéciles qui, avant, ne parlaient qu’au bar, après un verre de vin et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite alors qu’aujourd’hui ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel: c’est l’invasion des imbéciles.".

"Prends une camomille ma chérie!!"

Si de l'eau avait coulé sous les ponts depuis cette attaque, Karine Le Marchand est revenue sur ce clash. Invitée de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live" diffusé sur CNews et Non Stop People, ce vendredi 12 décembre, l'animatrice a fait quelques confidences sur ses relations avec Cyril Hanouna et a précisé qu'il ne l'avait jamais "blacklistée de ses émissions sur C8". Elle a expliqué : "Il m'a blacklistée ? Ça faisait deux ans que je n'y mettais plus les pieds. J'ai une affection particulière pour Cyril Hanouna parce que ça fait vingt ans que je le connais. Je trouve qu'ils sont en train de prendre un pli people qui n'est pas correct. Personne ne touche à ma vie privée. Quand on commence à se permettre de dire 'elle aime tel type de mec', 'elle est retournée avec untel'. C'est non ! Peut-être que le pli de parler de sa vie privée, c'est un passage obligé chez eux".

Karine Le Marchand a conclu le sujet en ajoutant : "J'ai dit stop. Qu'ils arrêtent de parler de ma vie privée ! Ils se parlent tellement de leur vie privée entre eux dans cette émission qu'ils ne comprennent pas que nous, qui ne faisons pas partie de l'émission, ne l'acceptent pas. Pour eux, je pense que ce n'est pas un sujet. Ils ne se rendent même plus compte.". Cyril Hanouna, qui était énervé contre les Olympia Awards, n'a pas perdu de temps et a vite réagi avec humour, via son compte Twitter, aux propos de Karine Le Marchand. Il a tweeté : "Prends une camomille ma chérie!!". Mais alors, qui aura le dernier mot ?

Prends une camomille ma chérie!! https://t.co/893WuO268v — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) December 13, 2019

Par Solène Sab