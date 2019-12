Cyril Hanouna : la date de diffusion de sa nouvelle émission annoncée

Cyril Hanouna prévoit de grandes choses pour ses fanzouzes. Lundi 16 décembre, sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste", Baba révélait qu'il serait prochainement aux commandes d'une nouvelle émission. Programme qui sera également diffusé sur C8. "Vous verrez il y a une nouvelle émission qui va arriver sur C8, très prochainement", avait-il lancé à ses chroniqueurs, visiblement ravis. L'idée de cette émission serait née de "La Grande Darka", dont Cyril Hanouna est à la tête chaque samedi depuis la rentrée 2019. "Oui, grâce à cette émission du samedi, j'ai appelé Franck Appietto dimanche matin, le président de la chaîne", développait le présentateur. Et de promettre : "ça vient d'être signé".

Un projet 100% darka

Au lendemain de ses déclarations, Cyril Hanouna en a dit plus. Dans "TPMP", mardi 17 décembre, l'animateur a révélé que son émission est d'ores et déjà placée sous le signe de l'humour puisqu'elle sera baptisée "La Grosse Rigolade". Un programme qu'il animera "le vendredi soir en prime", dès 20 heures 45. Le principe est très simple. "On a cartonné avec 'La Grande Darka' (...) on s'est dit pourquoi pas faire une émission avec des invités (...) qui vont raconter des blagues toute la soirée", a développé Baba. Cyril Hanouna prendra les manettes de ce programme dès vendredi 10 janvier 2020. "On a déjà quelques invités (...) on a un casting très très lourd", a enchaîné le présentateur. Des humoristes auraient déjà été conviés pour la grande première et Laurent Baffie a déjà répondu présent.

Rendez-vous le vendredi 10 janvier 2020 avec @Cyrilhanouna à la présentation #LaGrosseRigolade — TPMP (@TPMP) December 18, 2019

Par Laura C-M