Cyril Hanouna : la décision du CSA après les propos sur Rihanna dans TPMP

Créatrice depuis quelques années, Rihanna organisait en octobre dernier, un défilé haut en couleur pour présenter sa nouvelle collection de lingerie Savage x Fenty. Au cours du show, un remix de chanson avait alors été diffusé par la DJ, un titre électro comportant un hadith, soit un recueil des actes et paroles de Mahomet et de ses compagnons. Un choix de musique qualifié de blasphématoire, qui a rapidement engendré une polémique à l’échelle mondiale, forçant la chanteuse à clarifier les choses et à présenter ses excuses à la communauté musulmane.

Sur le plateau de l’émission "Touche pas à mon poste" au lendemain de la polémique, Cyril Hanouna et son équipe étaient revenus sur l’affaire pour donner leurs points de vue. Présente le plateau ce jour-là, la chroniqueuse et animatrice tunisienne Meriem Debbagh avait condamné cette erreur "Moi, je trouve que limite j’ai envie de la tuer parce que ça se fait pas du tout Déjà son défilé c’est de la merde… Son défilé déjà il est catastrophique, la lingerie elle est nulle à chier" avait-elle déclaré. La jeune femme avait alors été recadrée par Cyril Hanouna qui n’avait pas hésité à lui demander de surveiller ses propos, précisant qu’au nom de la liberté d’expression, on ne pouvait pas dire qu’on avait "envie de la tuer".

Le CSA rend sa décision

Cette séquence avait alors engendré la saisine du Conseil supérieur de l’Audiovisuel par plusieurs téléspectateurs, choqués par de tels propos. Quatre mois après le double scandale, le CSA a constaté "le caractère inapproprié des propos en cause", mais a relevé que "l’animateur avait rapidement réagi afin de les condamner et de rappeler la nécessité de protéger la liberté d’expression".

De ce fait, le Conseil n’a pas relevé de manquement de la chaîne à ses obligations et n’est pas intervenu auprès d’elle. Le CSA a d’ailleurs rappelé qu’il n’était pas compétent "pour se prononcer sur le caractère délictuel", "le cas échéant", "de propos tenus à l’antenne dont l’appréciation relève de la seule autorité judiciaire".

Par E.S.