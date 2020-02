Cyril Hanouna : "La Grosse Rigolade" plagiée par W9 ? Il contre-attaque

Mercredi 12 février, Cyril Hanouna a présenté un nouveau numéro de son émission phare "Touche pas à mon poste" sur C8. En plus d'avoir reçu le député Joachim Son-Forget qui en a profité pour annoncer sa candidature à la présidentielle 2022, l'animateur a réagi à la libération de Patrick Balkany. Il est d'ailleurs revenu sur le sort réservé à ces détenus âgés et malades qui sont en détention. "Je lance un appel à la justice pour libérer tous les prisonniers qui sont dans un état de santé très grave. Je sais que nous sommes très regardés en prison, mais il y a beaucoup de prisonniers qui sont dans un état dramatique et on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut les sortir. On ne peut pas les laisser dans un état aussi grave derrière les barreaux, ça n'est pas possible... Il y en a qui sont dans un état catastrophique et ils ne peuvent pas rester en prison, c'est très grave pour leur santé", a-t-il dit.

"Je n'aime pas les copiteurs"

Pendant l'émission, Clément Garin - l'un des chroniqueurs de Cyril Hanouna - a balancé une information sur un projet d'émission que W9 envisagerait de lancer. "Dans quelques semaines, il va y avoir un concours de blagues en prime sur W9. Ce sera animé par Issa Doumbia", a-t-il lâché. Un concept qui n'est pas sans rappeler celui de "La Grosse Rigolade", le concours de prime en blagues diffusé chaque vendredi sur C8 et animé par Cyril Hanouna.

L'animateur n'a pas hésité à appeler Jérôme Fouqueray, le patron de W9. Comme il n'a pas répondu, il lui a laissé un message. "Tu te fous de ma gueule avec ton concours de blagues sur W9 ? Si tu veux que je vienne te vendre des programmes, n'hésite pas, je te les ferai à moitié prix pour toi. Mais arrête de copier mon chéri, cesse (...) Ne fais pas un concours de blagues sur W9 alors que tu voulais déjà faire 'Touche pas à mon poste' en face de moi en quotidienne (...) Je n'aime pas les copiteurs", lui a-t-il dit. Si le principal intéressé n'a pas réagi, Issa Doumbia a démenti être aux commandes de ce projet.

Par Non Stop People TV