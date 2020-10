Cyril Hanouna : l'animateur vivement taclé par Marianne James

Si Marianne James est connue pour sa voix de velours, elle aussi réputée pour son franc-parler. Invitée au micro de Sud Radio ce mardi 20 octobre 2020, la chanteuse a une nouvelle fois prouvé qu'elle n'a peur de rien en adressant un petit tacle à l'un de ses ennemis : Cyril Hanouna. Venue assurer la promotion de la nouvelle saison de l'émission "La France a un incroyable talent", la jurée a été interrogée sur les qualités du nouveau chroniqueur Pierre-Antoine Damecourt; "C’est lui qui faisait les textes et les blagues d’une partie de l’émission de Cyril Hanouna !" a lancé Gilles Ganzmann pour éclairer son invitée.



"Ah ben ça se voit qu’il ne travaille plus avec Cyril !" a répondu Marianne James qui, quelques instants auparavant, avait complimenté la nouvelle recrue. Un petit pique bien placé qui, n’a pas échappé au présentateur du "10h-12h" : "Il vous énerve ?" a-t-il ainsi demandé. Et Marianne James de répondre : "Non non. Plus que ça ! Disons qu’il me taille un short, alors que très franchement, le short ça ne me va pas !" a-t-elle lancé.

"C'est délicieux d'être détestée par des ignorants"

A la question de Valérie Expert de savoir si Cyril Hanouna en veut vraiment à la jurée de M6, celle qui vient de se confier sur son impressionnante perte de poids a répondu : "Je ne sais pas. Il pique tout le temps" a-t-elle déclaré avant d'enfoncer le clou : "C'est délicieux d'être détestée par des ignorants, c'est magnifique. Comme ça, ça donnera du bois pour ses nouvelles émissions. Qu'est-ce-que vous voulez qu'il dise, demain ? Puisque demain il va en parler...".



Une jolie réponse à Cyril Hanouna qui, en octobre 2019, avait déclaré : "Marianne James, j'ai rien contre elle, mais je l'aime pas" sur le plateau de "Touche pas à mon poste".

Par E.S.