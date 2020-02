Cyril Hanouna : L'appel du pied d'Alexandre Benalla pour la présidentielle

Le début de la semaine a été marqué par le nouveau projet politique de Joachim Son-Forget, ancien membre de la République en marche. En effet, le député a trouvé un nouvel allié, Alexandre Benalla. Ils ont décidé de s'associer pour travailler ensemble. En effet, Joachim Son-Forget veut faire de l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron son assistant parlementaire, mais l'Assemblée nationale a refusé cette requête, accusant Alexandre Benalla de "lobbying". Invité sur le plateau de "Touche pas à mon poste" mercredi 12 février, l'homme politique en a dit plus sur cette collaboration. "On a des projets politiques de déplacement dans la ruralité, dans les banlieues avec ce slogan qu'on a inventé : "La France c'est nous'. On a vrai projet pour la France", a-t-il dit.

Joachim Son-Forget a aussi profité de son passage dans l'émission de C8 pour annoncer sa candidature à la présidentielle de 2022. "J'aime les Français dans leur diversité, dans leurs différences. J'ai envie d'être candidat (...) Je serai candidat à la présidentielle 2022 (...) On va le faire avec Alexandre (Benalla), on va le faire avec plein de monde, avec le parti 'Valeur Absolue' qu'on a créé", a-t-il confié.

"Je ne changerai jamais d'avis"

Joaquin Son-Forget a poursuivi son propos en revenant sur la rumeur d'une candidature "à la Coluche" de Cyril Hanouna pour la présidentielle de 2022. "On le fera peut-être avec toi Cyril également. Si les Français te demandent, je t'aiderai avec le parti 'Valeur Absolue'", lui a-t-il dit. Et de poursuivre : "Alexandre Benalla a une petite vidéo pour toi, il avait envie de te passer un petit coucou".

Dans un message vidéo diffusée dans "Touche pas à mon poste", l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron s'est directement adressé à l'animateur et au député. "Bonsoir les amis (...) J'avais une seule question ce soir étant donné que vous êtes sur le même plateau tous les deux. Futurs alliés ou futurs adversaires ? Pour 2022 je parle. J'espère qu'on aura la réponse ce soir", a-t-il dit. Ce à quoi Cyril Hanouna a répondu : "Il faut arrêter avec ça. Il n'y a que Joachim qui va se présenter pour 'Valeur Absolue'. Je ne changerai jamais d'avis".

