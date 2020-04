Cyril Hanouna : Les adoptions animales de retour, le gouvernement et la SPA le remercient

Depuis le début du confinement, les refuges privés et ceux de la Société Protectrice des Animaux (SPA) étaient fermés au public. Une interdiction qui a entrainé une situation délicate voire dangereuse pour ces refuges. Tous menaçaient de saturation. Qu’allaient devenir les animaux abandonnés ? La SPA a rapidement tiré la sonnette d’alarme pour alerter les autorités. Les médias ont également relayé cet appel à l’aide. Notamment Cyril Hanouna. L’animateur, sensible à la cause animale, a plusieurs fois évoqué la situation des refuges dans son émission "Ce soir chez Baba". Cette mobilisation a porté ses fruits. Le gouvernement a annoncé le 14 avril que les adoptions seraient à nouveau possibles à partir du 16 avril. Invités à réagir à cette bonne nouvelle, Charles Fombonne, le président de la SPA et Didier Guillaume, le ministre de l’Agriculture, ont salué l’engagement du présentateur de "Touche pas à mon poste". "Je voudrais vous remercier, tous les médias nous ont aidé, tout le monde s’est occupé de nous mais vous Cyril, vous avez été particulièrement bienveillant. Je sais que vous avez relayé beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce sont des milliers d’animaux que nous allons sauver avec vous", a déclaré le président de la SPA. "Je suis très touché et c’est une cause importante pour moi et pour C8", lui a sobrement répondu Cyril Hanouna.

Le gouvernement a entendu l’appel de l’animateur et de la SPA

Si Didier Guillaume a ensuite souligné "l’implication de Cyril Hanouna grâce à son réseau", le ministre de l’Agriculture n'a pas manqué également de rappeler que ces adoptions doivent se faire en respectant les mesures de confinement. "Le premier geste à faire, c’est sauver des vies mais en même temps nous sommes des hommes et des femmes qui ont du cœur. Aujourd’hui en France, il y a 200 000 places dans les refuges, la SPA en gère 7000. Nous nous sommes aperçus que des animaux allaient être abandonnés et pas repris. A partir de jeudi il sera possible d’aller dans un refuge et d’adopter un animal. Nous sommes pour le bien-être animal", a rappelé le ministre. "Nous permettons aux bénévoles de ces refuges d’aller donner à manger aux animaux". Une nouvelle dont s’est encore réjoui "Baba" ce mercredi matin sur Twitter. "Hier de bonnes news dans l’émission, les 10000 euros pour les hôpitaux et pour Émeline, les animaux qui vont pouvoir être sauvé et près de 800 000 téléspectateurs pour une émission faite de la maison. (…)", écrit l’animateur.

"Dès jeudi, il sera possible d'aller dans un refuge et il sera possible d'adopter un animal"

Hier que de bonnes news dans l émission les 10000 euros pour les hôpitaux et pour Émeline, les animaux qui vont pouvoir être sauvé et près de 800000 téléspectateurs pour une émission faite de la maison. Je suis sincèrement étonné de tels scores! Merci. Vous êtes juste oufs ILY — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) April 15, 2020

Par Non Stop People TV