Cyril Hanouna : les fans inquiets face à sa mine "fatiguée" dans TPMP

Ce lundi 16 mars 2020, Cyril Hanouna animait son émission "Touche pas à mon poste" en effectif réduit et sans public présent sur le plateau. Durant cette édition spéciale consacrée au coronavirus, il est d'ailleurs apparu avec une mine très fatiguée et préoccupante. Face aux inquiétudes de ses fans les plus fidèles, l'animateur de C8 s'est expliqué en direct. Non Stop People vous en dit plus.