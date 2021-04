Cyril Hanouna : Marlène Schiappa l'envisage dans un rôle surprenant pour la présidentielle 2022

Entre Touche pas à mon poste et Balance ton post, Cyril Hanouna s'est davantage tourné vers le débat sur des sujets de société et reçoit régulièrement des personnalités politiques en plateau. Auparavant actives au sein de la vie politique, Raquel Garrido et Laurence Sailliet, ancienne porte-parole du parti Les Républicains, ont rejoint l'animateur en tant que chroniqueuse. L'implication de Cyril Hanouna auprès des politiques pourrait prendre une nouvelle ampleur lors de l'élection présidentielle en 2022. Dans un portrait de "M, le magazine du Monde" ce vendredi 23 avril, il est souligné que l'animateur envisage de "jouer les premiers rôles" dans le futur scrutin. Mais Cyril Hanouna compte bien rester dans son rôle d’animateur et assure ne jamais avoir eu l'idée de se lancer dans la course à la présidentielle.

Les compliments de Marlène Schiappa

Cette implication dans l’élection présidentielle se traduirait par l’accueil de tous les candidats dans son émission, et notamment Emmanuel Macron. En février dernier, Yann Moix avait d’ailleurs prédit : "C’est ici, sur ce plateau, que se jouera l’élection présidentielle", rappelle Le Monde. Reçue à plusieurs reprises dans les émissions de Cyril Hanouna, Marlène Schiappa s'est montrée enthousiaste envers ce dernier et a évoqué le rôle plus surprenant qu'il pourrait jouer. "En 2022, c’est lui qui devrait coprésenter le débat de l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle", a-t-elle assuré en qualifiant l'animateur de "brillant, qui connaît la société française". En relevant sa contribution au débat du mouvement des Gilets jaunes, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté estime aussi qu'il a permis la dissolution du groupuscule d’extrême droite Génération identitaire en recevant sur son plateau la porte-parole Thaïs D'Escufon.

Par Marie Merlet