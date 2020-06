Cyril Hanouna : pourquoi il aimerait recevoir Marine Le Pen dans Balance ton post

Cyril Hanouna regorge d’idées et en fait souvent part en plateau à ses chroniqueurs. Début juin il a par exemple révélé quel célèbre sportif il aimerait recevoir dans le jeu télévisé "A prendre ou à laisser". Pendant le confinement il avait confié vouloir recruter Jean-Pascal Lacoste pour TPMP. Ce jeudi 11 juin dans "C que du kiff", Cyril Hanouna et sa bande sont revenus sur une récente interview de Marine Le Pen. Cette dernière était invitée de France Inter et a évoqué les élections présidentielles de 2022 ainsi que l’animateur de C8, "Toutes les concurrences me vont, Cyril Hanouna, (…) Camélia Jordana… Venez tous être candidats à la présidentielle, ça s’appelle la démocratie !" Si Cyril Hanouna s’était déjà exprimé quant à une possible candidature en 2022, il a annoncé jeudi soir vouloir recevoir sa potentielle future rivale du Rassemblement national dans "Balance ton post".

Une façon de voir "son vrai visage"

Tout est parti d’une question de Bernard Montiel, "Vous aimeriez la recevoir dans ‘Balance ton post’ ?" Et la réponse de l’animateur ne s'est pas faite attendre : "Ah ouais, on va essayer de l’inviter l’année prochaine". Et de poursuivre : "On va voir si elle a le courage de venir Marine Le Pen dans ‘Balance ton post’ parce qu’elle va être bousculée avec toute l’équipe qu’il y a l'année prochaine, une équipe de fous autour de la table. J’aimerais bien la mettre devant ses idées". Cyril Hanouna a ensuite rappelé la spécificité de l’émission : "C’est vrai que Marine Le Pen maintenant elle est assez rompue à l’exercice face aux journalistes qui lui posent des questions qu’elle connaît un peu. Dans ‘Balance ton post’ c’est un autre exercice et je pense qu’on verrait peut-être son vrai visage".

Par Non Stop People TV