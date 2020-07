Cyril Hanouna : pourquoi il est "dégouté" après son accident de vélo

Après une année riche en émotion, Cyril Hanouna a pris quelques jours de vacances. L'animateur de Touche Pas à Mon Poste a eu une rentrée 2020 bien chargée. Alors qu'il devait fêter l'anniversaire emblématique des 10 ans de l'émission, le coronavirus est venu tout remettre en question. Alors que de nombreuses émissions ont été annulées, Cyril Hanouna n'a pas souhaité laisser ses fanzouzes seuls. C'est pourquoi il a complètement réaménagé l'émission pour laisser place à "Ce soir chez Baba", le même format que TPMP, mais en direct de son salon.

L'animateur avait sans aucun doute hâte d'être en vacances. Mais malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu, puisqu'il a été victime d'un grave accident de vélo. En effet, vendredi 24 juillet, il a posté un message sur son compte Twitter qui n'a pas manqué d'inquiéter les internautes. "Les chéris je ne voulais pas vous angoisser mais j'ai fait une très grosse chute à vélo qui aurait pu être très très grave. Heureusement j'ai pu contrôler la chute et éviter le pire mais le bras est touché et le poignet cassé à priori. Je vais à l'hôpital, je vous tiens au courant".

"merci pour tous vos messages"

Face à ce message, de nombreux fans ont réagi, particulièrement inquiets pour l'animateur. Il a reçu de nombreux messages de soutien et a tenu à remercier sa communauté. Il en a également profité pour donner quelques nouvelles. Cyril Hanouna a compris que ses vacances n'auraient pas la même saveur. Ce fan de sport et plus particulièrement de tennis et de ping-pong devra faire l'impasse dessus cette année. "Les chéris je voulais vous dire merci pour tous vos messages qui m'ont trop touché! Bon je suis un peu deg pour mon bras plus de tennis, paddle, foot, ping-pong, boxe, boxe thaï, pétanque, mais je me suis mis à la marche j'ai fait 20 kms aujourd'hui c'est pas ouf mais c'est un début! Je vous aime fort".

Les chéris je voulais vous dire merci pour tous vos messages qui m ont trop touché! Bon je suis un peu deg pour mon bras plus de tennis padel foot ping-pong boxe boxe thaï pétanque, mais je me suis mis à la marche j ai fait 20 kms auj c pas ouf mais c un début! Je vous aime fort — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 26, 2020

Par J.F.