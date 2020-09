Cyril Hanouna : pourquoi il a refusé de racheter Charlie Hebdo avant les attentats

Ce mercredi 2 septembre s'est ouvert le procès tant attendu concernant les attentats de Charlie Hebdo. Cinq ans après les faits, ils sont quatorze a être jugés pour avoir participé de près ou de loin a ces trois jours d'horreur, les 7, 8 et 9 janvier 2015. Un procès historique qui devrait s'achever le 10 novembre 2020. Pour marquer le coup, le journal a republié en Une les différentes caricatures de Mahomet qui avaient fait du journal la cible des djiadhistes.

Qui dit procès historique dit couverture médiatique très importante. Outre les chaînes d'informations en continu qui ont commenté le procès toute la journée, Cyril Hanouna et son équipe ont eux aussi abordé le sujet dans l'émission Balance ton post qui est de retour cette année.

"plusieurs choses me gênaient"

Dès 17h45, l'animateur et son équipe de chroniqueurs reviennent sur plusieurs sujets qui ont fait l'actualité. Avant d'aborder le sujet de Charlie Hebdo, Cyril Hanouna est revenu sur la publication jugée raciste de Valeurs Actuelles concernant la députée Danièle Obono.

C'est donc un peu plus tard dans l'émission que le présentateur de Touche Pas à Mon Poste a lancé le débat autour de Charlie Hebdo et de la publication desdites caricatures. Il en a profité pour faire une étonnante révélation au sujet du journal satirique. "Quelques temps avant les attentats, il y a des personnes de Charlie Hebdo qui ont appelé mon avocat pour lui dire 'est-ce que Cyril pourrait pas nous aider financièrement sur Charlie Hebdo, reprendre le journal car sinon on va mourir'".

L'animateur a ensuite expliqué pourquoi il n'avait pas donné suite : "Je me suis donc plongé dedans, mais je n'ai pas souhaité donner suite à cette proposition, car je dois avouer que plusieurs choses me gênaient dans ce qui était fait. Mais après, c'est personnel et il faut que ce type de presse existe" a-t-il déclaré, à la surprise générale.

Par J.F.