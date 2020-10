Cyril Hanouna : Pourquoi Isabelle Morini-Bosc est persuadée qu'il va la virer ? (Exclu vidéo)

Ce mardi 6 octobre 2020, Jordan Deluxe reçoit Isabelle Morini-Bosc sur Non Stop People. Invitée de "L’instant Deluxe", la chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" a révélé son salaire mais elle a aussi fait de surprenantes confidences sur un potentiel départ de "Touche pas à mon poste". La journaliste, qui officie également sur RTL depuis de nombreuses années, a avoué que son mari Alain aimerait la voir quitter TPMP pour une retraite reposante, entre parties de pêche et de pétanque. "Il aimerait que je quitte TPMP", confie Isabelle Morini-Bosc.

"Faut peut-être que je m’arrête"

Même si l’on a du mal à imaginer TPMP sans Isabelle Morini-Bosc, la chroniqueuse est persuadée que son départ est inévitable. "’Touche pas à mon poste’ me quittera forcément un jour. Moi, je n’ai pas envie de quitter ’Touche pas à mon poste’. Même s’il y a forcément des jours où on se dit : ‘Faut peut-être que je m’arrête’. Et pour de multiples raisons", admet-elle avant de lancer : "Et Cyril, quand il m’aura viré, j’espère bien qu’on restera amis". Mais pour quelle raison Isabelle Morini-Bosc est-elle autant persuadée que Cyril Hanouna s’en séparera ? "Il y a forcément un jour où il voudra me remplacer par de la chair plus fraîche", répond-elle lors de son tête-à-tête avec Jordan Deluxe. Après sept ans de bons et loyaux services pour TPMP, Isabelle Morini-Bosc compte bien garder sa place. Et cela passe par une remise en question permanente ! "Moi je me pose tout le temps cette question : ‘Qu’est-ce que j’apporte à l’émission ?’", reconnaît-elle encore.

Par Matilde A.