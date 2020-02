Cyril Hanouna : pourquoi la programmation de la nouvelle émission de Michaël Youn l'agace

Le 18 février dernier, Michaël Youn a annoncé sur Twitter son retour sur M6 avec l'arrivée du "Morning Night", une émission dans l'esprit du "Morning Live", la matinale qui l'a fait connaître il y a près de vingt ans sur la chaîne. Avec ses partenaires Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, le comédien sera aux commandes de deux soirées spéciales à laquelle ont participé de nombreux invités, notamment Jamel Debbouze, Bigflo et Oli, Jenifer ou encore Claudia Tagbo.

En début de semaine, Michaël Youn a parlé de ce nouveau programme dans "Touche pas à mon poste" sur C8. "Il n'y aura que de la rigolade", a-t-il prévenu. De son côté, Cyril Hanouna n'a pas caché son excitation à l'idée de découvrir le show. "C'est le truc que j'attends en TV. Le soir où il y aura Michaël Youn sur M6, je vous le dis, j'appellerai tous les téléspectateurs de C8 à aller sur M6. Je vais d'ailleurs me brancher sur M6 le soir où il y sera", a-t-il dit.

"C'est impossible de changer"

Alors qu'il se faisait une joie de regarder "Morning Night", Cyril Hanouna va devoir changer ses plans. En effet, M6 a programmé la première émission de Michaël Youn en prime-time le même jour que la diffusion de "La Grande Rassrah 5" sur C8, comme l'a révélé l'animateur dans "Touche pas à mon poste". "Michaël Youn a été programmé le 19 mars, c'est un jeudi. Et ce soir-là, il y a "La Grande Rassrah' sur C8 en direct", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "On s'est appelé avec Michaël aujourd'hui (...) On a essayé de trouver des solutions, parce que c'est impossible de changer. On est très, très triste et énervé de se retrouver en face. On ne sait pas comment on va faire. Avec M6, je leur ai dit : 'On aurait dû s'en parler avant' (...) Ça nous a chafouiné (...) Ca me fait vraiment chier de me retrouver face à Michaël qui est un super pote (...) Ils savent que tous les jeudis soir, on est en prime".

