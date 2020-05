Cyril Hanouna : pourquoi l'émission "C que du kif" n'est-elle pas tournée sur le plateau de TPMP ?

Après avoir animé une version revisitée de "Touche pas à mon poste", en direct de chez lui, pendant deux mois, Cyril Hanouna est enfin de retour en plateau. Ce lundi 11 mai 2020, l’animateur de la chaîne C8 a en effet signé son grand retour en studio. Comme il l’avait annoncé il y a quelques jours, Baba n’a pas repris le format traditionnel de son émission "Touche pas à mon poste", mais a présenté un tout nouveau programme intitulé : "C’est que du kif".

Pour respecter les nouvelles mesures sanitaires établies pour éviter la propagation du coronavirus, Cyril Hanouna a pris place dans un plateau bien différent de celui que nous avons l’habitude de voir à l’écran. Ses six chroniqueurs étaient d’ailleurs installés sur des pupitres individuels et à bonne distance les uns des autres. Bien entendu, comme pour l’émission "Les 12 Coups de Midi", le tournage de l’émission s’est déroulé sans public.

Un plateau flambant neuf

Dès le début de l’émission, Cyril Hanouna qui vient de faire le point sur sa relation avec Florence Foresti, n’a pas manqué d’expliquer aux téléspectateurs pourquoi le plateau de tournage est différent : "C’est un plateau sur lequel on n’a jamais été. Il n’y avait rien…". Il continue : "On a construit une espèce de 'jardi-parc'. C’est le Jardiland de la télévision !". Il est vrai que le nouveau plateau offre un décor très jovial et coloré, sans doute pour pallier l’absence de public et donc d’ambiance physique et sonore.

Et si Cyril Hanouna occupe en ce moment un plus petit plateau, c'est grâce le célèbre plateau de TPMP est utilisé pour enregistrer une autre émission qui sera bientôt diffusée sur C8… la nouvelle version du célèbre jeu "A prendre ou à laisser". Le programme présenté par Arthur entre 2004 et 2010, qui avait connu grand succès sur TF1, s’apprête en effet à faire son grand retour !

Par E.S.