Cyril Hanouna prend la défense de Camille Combal et tacle TF1

Depuis l’annonce de la mise en place du confinement le 17 mars dernier, de nombreux tournages d’émissions ont été remis à plus tard. Certaines chaînes ont fait le pari de diffuser une version confinée. C’est le cas de TPMP par exemple. Depuis plusieurs semaines, Cyril Hanouna présente "Ce soir chez Baba" en direct depuis son domicile. Face à la concurrence sur la case access avec "N’oubliez pas les paroles" sur France 2 ou encore "Tous en cuisine" sur M6, TF1 cherche des solutions. Après une version quotidienne de "Sept à huit" puis le bêtisier animé par Christophe Beaugrand et Karine Ferri, la version confinée de "Qui veut gagner des millions à la maison ?" est proposée depuis le 20 avril dernier avec Camille Combal. Si les audiences ne sont pas celles attendues, Cyril Hanouna a défendu l’animateur et taclé TF1.

"C’est n’importe quoi de l’envoyer à l’abattoir comme ça"

"Camille vous le savez, c’est bon bébé" débute Cyril Hanouna avant de poursuivre, "je trouve que ça n’était pas une bonne idée de l’envoyer comme ça à 19h avec ‘Qui veut gagner des millions’ confinée". Selon Cyril Hanouna qui a longtemps travaillé avec Camille Combal, "Ils auraient mieux fait d’attendre un peu et de le mettre en plateau où il est excellent. Là aussi il est bien, mais c’est vrai que ce n’est pas du niveau de TF1 et Camille doit faire que les gros trucs (…) il faut que TF1 le protège un petit peu plus". Les chroniqueurs présents dans l’émission semblent d’accord avec Cyril Hanouna, ce dernier lance un tacle à la chaîne. "C’est n’importe quoi de l’envoyer à l’abattoir comme ça. C’est une énorme connerie. C’est comme quand vous voyez votre petit frère qu’on envoie faire des conneries, ça vous fait chier, moi ça m’emmerde aussi. Voilà je voulais le dire".

