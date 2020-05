Cyril Hanouna prend la défense de Michel Cymes dans TPMP

Depuis le début de la crise sanitaire inédite en France, de nombreux spécialistes se sont exprimés et certains noms ont défrayé la chronique. C’est le cas pour le professeur Raoult qui prône un traitement à base de chloroquine et ne fait pas l’unanimité au sein du corps médical. Mais également pour Michel Cymes. Le médecin ancien animateur du "Magazine de la Santé" a été la cible de nombreuses critiques dès le début de l’épidémie de coronavirus pour ses propos peu alarmants. S’il concède être exposé et donc plus facilement atteignable, il a reçu de nouvelles attaques de la part de Marine Le Pen jeudi 14 mai alors qu’elle était invitée de BFMTV. Une déclaration commentée le jour-même dans "C que du kiff" et qui ne laisse pas Cyril Hanouna indifférent.

"C’est le Hanouna de la médecine"

La cheffe de file du Rassemblement National poussait un coup de gueule contre Michel Cymes qu’elle accuse de dire "n’importe quoi". Les chroniqueurs de Cyril Hanouna avaient eux-aussi déjà critiqué le médecin le plus connu petit écran dans l’émission. Mais cette-fois, c’est le présentateur qui prend sa défense. "Dès qu’on doit citer un médecin, le pauvre il en prend la gueule" débute Cyril Hanouna. Puis il poursuit, "Là ça me dérange, c’est trop. Et il n’y a pas que lui". Des propos soutenus par la chroniqueuse Valérie Benaïm. Le présentateur de l’émission va jusqu’à faire un rapprochement entre Michel Cymes et lui-même : "Vraiment, c’est le porte-drapeau des conneries. Non mais c’est vrai, c’est le Hanouna de la médecine !"

Par Non Stop People TV